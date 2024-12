Calendario nuoto di fondo 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ci si prepara per una nuova stagione particolarmente intensa per il nuoto in acque libere. Il fondo conserva intatto il suo fascino, nella capacità di interpretare al meglio le gare dal punto di vista tattico, anche se il travaso di atleti dalla piscina al mare sta dando sempre più un connotato in termini di prestazione pura. Tradotto: andar forte in vasca è sempre più importante per avere una buona base.

Ne sono perfettamente consapevoli i tecnici della squadra italiana che, festeggiata la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi di Ginevra Taddeucci, ripartono per una nuova avventura. I Mondiali di Singapore saranno il focus dell’annata e Gregorio Paltrinieri sembra sempre più orientato nella specializzazione da “caimano”.

Il carpigiano, vinte due fantastiche medaglie a Cinque Cerchi a Parigi negli 800 e nei 1500 stile libero, sente di poter dare ancora qualcosa nel fondo in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. C’è tanta strada da fare e vedremo se Greg saprà spingersi così in là. In tutto questo si lavorerà anche per creare un gruppo di atleti sempre più forti alle spalle dell’asso tricolore.

Nelle tappe di Coppa del Mondo si sono apprezzati i miglioramenti di Marcello Guidi e di Andrea Filadelli, senza dimenticare un Dario Verani che, privato dalle sua 25 km a livello mondiale, sta cercando di ritagliarsi uno spazio anche nelle distanze più brevi.

CALENDARIO NUOTO DI FONDO 2025

21-22 febbraio Coppa del Mondo a Soma Bay (Egitto);

25-26 aprile Coppa del Mondo a Ibiza (Spagna);

14-15 giugno Coppa del Mondo a Setubal (Portogallo);

15-20 luglio Mondiali a Singapore;

10-11 ottobre Coppa del Mondo a Golfo Aranci (Italia).