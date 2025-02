La PTPA di Djokovic difende Sinner e attacca: “Il sistema va cambiato: manca il rispetto dello sport”

La PTPA (Professional Tennis Players Association) è intervenuta con una nota, pubblicata sui propri canali, in merito all’accordo tra Jannik Sinner e la WADA per una squalifica di tre mesi. Il numero 1 del mondo non potrà dunque giocare fino al 4 maggio, salterà cinque tornei già programmati da tempo (tra cui quattro Masters 1000) e tornerà in campo in occasioni degli Internazionali d’Italia.

L’associazione fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil si è schierata in favore del fuoriclasse altoatesino e ha attaccato il sistema antidoping: “Non importa per chi va il tuo tifo, diverse cose sono ora chiare. Il “sistema” non è un sistema, è un club. Quello che dovrebbe essere una discrezione caso per caso è di fatto una copertura per accordi fatti su misura, trattamenti ingiusti e sentenze inconsistenti. Non sono solo le differenti decisioni per i differenti giocatori. È la mancanza di trasparenza. La mancanza di un processo. La mancanza di una coerenza”.

La nota prosegue su toni sempre molto duri: “La mancanza di credibilità delle agenzie governative incaricate della regolamentazione del nostro sport e degli atleti. La mancanza di impegno da parte dell’Atp, Wta, Grande Slam, ITIA e Wada nel riformare e creare un giusto e trasparente sistema nel futuro. Questa predilezione è inaccettabile per tutti gli atleti e mostra una profonda mancanza di rispetto per tutti sport e i suoi fan. È tempo di un cambiamento. E lo faremo“.