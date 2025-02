NBA, i risultati della notte (23 febbraio): Luka Doncic trascina i Lakers, vincono i Suns, Rockets battuti

Sono cinque le partite andate in scena nella notte NBA , un numero non elevato, ma con diversi scontri da tenere d’occhio in maniera importante. Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet a stelle e strisce in quella che in Italia era la notte.

Il mattatore della notte è indubitabilmente Luka Doncic, grande protagonista nel 100-123 dei Los Angeles Lakers (34-21) sui Denver Nuggets (37-20). Per lo sloveno 32 punti e 10 rimbalzi in una partita nella quale oltre quota 20 vanno anche LeBron James, Austin Reaves e Rui Hachimura (25, 23 e 21). Né i 24 punti di Aaron Gordon né la tripla doppia da 12-13-10 di Nikola Jokic, che ormai è abituato, bastano ai padroni di casa.

Risposta efficace dei Phoenix Suns (27-29), che superano i Chicgao Bulls (22-35) per 117-121: prova di squadra notevole da parte dei Suns con Devin Booker a quota 29, Kevin Durant a 27 e Bradley Beal a 25. Pe i Bulls 24 di Josh Giddey e 20 di Coby White. Lottata, e molto, la sfida tra Brooklyn Nets (21-35) e Philadelphia 76ers (20-36): vincono i bianconeri per 103-105 con 23 punti di Cameron Johnson a controbattere i 31 di Tyrese Maxey.

Per gli Utah Jazz (14-42) gran vittoria sugli Houston Rockets (35-22), un 124-115 che non aiuta la loro causa play-in (abbondantemente andati), ma che inasprisce la battaglia 2°-5° posto in Eastern Conference. In casa Jazz 23 e 10 rimbalzi di Lauri Markkanen, ma soprattutto 30 dalla panchina di Keyonte George; per i Rockets 27 e 12 rimbalzi di Alperen Sengun. Travolgenti, infine, i Portland Trail Blazers (24-33), che sommergono sotto un 141-88 gli Charlotte Hornets (14-41). 25 i punti di Anfernee Simons, in 3 a quota 20, dall’altra parte 17 per Miles Bridges.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Chicago Bulls-Phoenix Suns 117-121

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 103-105

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers 100-123

Utah Jazz-Houston Rockets 124-115

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets 141-88