NBA, i risultati della notte (21 febbraio): LeBron James ne fa 40 e trascina i Lakers, vittorie anche per Celtics e Nuggets

Un’altra grande notte quella da mandare in archivio per la NBA, con nove partite andate in scena per la regular season 2024-2025. Non sono mancate come sempre le grandi emozioni: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States.

Blitz esterno dei Boston Celtics (40-16) contro i Philadelphia 76ers (20-35) per 104-124 con la tripla doppia di Jayson Tatum (15 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) e i 20 punti di Jaylen Brown – 17 putni per Paul George tra i padroni di casa, con 15 punti di Joel Embiid. Rispettano il fattore campo gli Indiana Pacers (31-23) battendo i Memphis Grizzlies (36-19) per 127-113 con 22 punti di Tyrese Haliburton e la doppia doppia di Myles Turner (17 punti e 10 rimbalzi), con Desmond Bane miglior realizzatore dei Grizzlies. Serve un overtime ai New York Knicks per piegare la resistenza dei Chicago Bulls (22-34) per 113-111 grazie a 32 punti e 18 rimbalzi di Karl-Anthony Towns e alla doppia doppia di Jalen Brunson (22 punti e 12 assist), con 23 punti di Miles Mcbride – ai Bulls non bastano i 27 punti e 16 rimbalzi di Josh Giddey e i 21 punti di Nikola Vucevic ad evitare il ko.

Vittoria fuori casa dei Cleveland Cavaliers (45-10) sui Brooklyn Nets (20-35) per 97-110: Jalen Allen piazza una doppia doppia da 16 punti e 20 rimbalzi, con 26 punti di Donovan Mitchell e 18 di Darius Garland – 18 punti e 13 rimbalzi per Evan Mobley, con 18 punti di Cameron Johnson tra le fila dei Nets. Affermazione esterna anche per gli Orlando Magic (28-29) che espugnano Atlanta battendo gli Hawks (26-30) per 108-114 con 36 punti e 10 rimbalzi di un Paolo Banchero in grande spolvero – 25 punti per Franz Wagner, con Trae Young che piazza 38 punti ma non bastano per ribaltare l’inerzia. Successo interno per i Milwaukee Bucks (30-24) sui Los Angeles Clippers (31-24) col punteggio di 116-110: Giannis Antetokoumpo sfiora la doppia doppia con 23 punti e 8 rimbalzi, con 22 punti di Brook Lopez e 15 di Damian Lillard – 25 punti Kawhi Leonard e doppia doppia di Ivica Zubac (20 punti e 15 rimbalzi) per i Clippers, con 24 punti e 8 assist di James Harden.

I Denver Nuggets (37-19) vincono di fronte al proprio pubblico contro i Charlotte Hornets (14-40) per 129-115: Nikola Jokic accarezza l’ennesima tripla stagionale (29 punti, 17 rimbalzi e 9 assist), con 34 punti messi a segno da Jamal Murray – per gli ospiti Miles Bridges è l’ultimo ad arrendersi con una doppia doppia da 36 punti e 13 rimbalzi. I San Antonio Spurs (24-29) prevalgono sui Phoenix Suns (26-29) per 120-109: nonostante la lunga assenza che attende Victor Wembanyama – la giovane stella francese ha concluso anticipatamente la stagione a causa di una trombosi venosa riscontrata all’altezza della spalla destra, ci pensa De’Aaron Fox a caricarsi la squadra sulle spalle con 26 punti e 9 rimbalzi insieme a Chris Paul che mette a referto 13 punti e 10 assist, con 27 punti di Royce O’Neale e 22 punti di Kevin Durant per gli ospiti. Nel match che completava il programma della notte NBA i Los Angeles Lakers (33-21) battono a domicilio i Portland Trail Blazers (23-33) per 102-110 con 40 punti di uno scatenato LeBron James e i 32 di Austin Reaves – 28 punti per Deni Avidja tra i padroni di casa.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Boston Celtics 104-124

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 127-113

New York Knicks-Chicago Bulls 113-111 dTs

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers 97-110

Atlanta Hawks-Orlando Magic 108-114

Milwaukee Bucks-Los Angeles Clippers 116-110

Denver Nuggets-Charlotte Hornets 129-115

San Antonio Spurs-Phoenix Suns 120-109

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers 102-110