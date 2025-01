Basket, Shengelia non basta: la Virtus Bologna cade con il Fenerbahce in Eurolega

Seconda sconfitta in fila per la Virtus Segafredo Bologna di Dusko Ivanovic in Eurolega. Le Vu nere erano chiamate a un match difficile contro il Fenerbahce, e i turchi hanno confermato la loro strapotenza ottenendo il sesto successo consecutivo con il risultato di 95-81 in una sfida condotta sin dalla palla a due; Bologna viene sotterrata da una prestazione da stropicciarsi gli occhi da tre punti, un 17/29 che nemmeno nelle migliori giornate; la Virtus si regge solo su Toko Shengelia, autore di 35 punti e 5 rimbalzi, ma senza tiro dall’arco (4/11 complessivo) non si va lontani.

I primi minuti di partita sono equilibrati, a causa delle percentuali bassine di entrambe le contendenti. Il Fener è la prima ad imprimere uno strappo con la tripla di Sanli e il canestro di Colson in contropiede (10-6 al 5′); la Virtus prova a rimanere aggrappata con Morgan e Akele (14-12 all’80) ma si sveglia l’attacco dei turchi: McCollum e Melli sono i principali fautori dell‘8-1 negli ultimi 120 secondi che valgono il 22-13 del 10’.

Bologna non molla e prova a recuperare terreno con Belinelli e Shengelia, ma arriva il time out di Jasikevicius ad interrompere il flusso sul 25-18 dopo 70” del secondo parziale. Il Fenerbahce recepisce il messaggio, Guduric sale in cattedra e tiene a distanza la Virtus con la tripla del 33-24 seguita poi dal tiro pesante di Melli, ma dal massimo svantaggio risorge la squadra di Ivanovic: 7-0 di break con Shengelia e Grazulis e partita di nuovo in bilico (36-33 del 17′). Il Fener però rimette le marce alte con Colson, Hall e McCollum e rispingono dietro la Virtus, che con il rimbalzo offensivo di Colson si trovano a inseguire sul 46-37.

Al rientro dagli spogliatoi sono Guduric e Zagars ad aggiornare il massimo vantaggio sul 51-40 del 22′. Un bello schiaffone per Bologna, che prova a reggersi sulle iniziative di Shengelia, ma il georgiano è un uomo solo al comando e la forbice si allarga ancora sul 60-46 del 27′; un moto di orgoglio del solito Toko e Polonara riporta la Virtus sul -9, ma un parziale di 9-0 concluso dalla tripla di Sanli ma arginato dal tiro pesante di Shengelia porta tutti all’ultimo stop and go sul 69-54. La Virtus però non ne ha per ribaltarla, si riavvicina al massimo al -11 all’inizio del quarto parziale, con il Fenerbahce che controlla agevolmente la partita fino alla sirena finale.