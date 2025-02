MotoGP, risultati e classifica FP1 GP Thailandia 2025: Marquez in testa davanti a Morbidelli, 10° Bagnaia

Marc Marquez si presenta in versione martello nelle prime prove libere del Gran Premio di Thailandia, appuntamento inaugurale del Mondiale di MotoGP 2025. Il Cabroncito ha mostrato subito grandissimo feeling con la Ducati ufficiale: un passo straordinario, specialmente nella prima parte della sessione, per chiudere in testa con il miglior tempo di 1:29.423 e lanciare un segnale ben preciso a tutta la concorrenza.

Molto bene anche Franco Morbidelli, incisivo nel time attack e anche nel passo: il pilota della Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team è colui che si avvicina maggiormente a uno straordinario Marquez e chiude secondo a 0″158 di ritardo, facendo nettamente meglio al compagno di squadra Di Giannantonio. Poi Quartararo, Miller e un ottimo Marco Bezzecchi quinto a 0.428.

Meno brillante è stato Francesco Bagnaia: il tre volte campione del mondo ha concluso in decima posizione a un ritardo di 0″718 nei confronti del compagno di squadra Marquez. Un po’ il solito Bagnaia: la storia ci insegna di un Pecco spesso diesel nella prima parte del weekend, per poi ingranare dalle qualifiche in poi. 12° Luca Marini a 0.818, più distanti Fabio Di Giannantonio che è 18° a 1.114, Enea Bastianini 20° a 1.299 e 22° Lorenzo Savadori a 2.421.

CLASSIFICA TEMPI FP1 MOTOGP GP THAILANDIA 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.423 6 18 338.5

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.581 19 20 0.158 0.158 334.3

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.765 17 19 0.342 0.184 335.4

4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.840 17 20 0.417 0.075 336.4

5 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’29.851 6 21 0.428 0.011 339.6

6 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.919 19 21 0.496 0.068 333.3

7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.944 5 20 0.521 0.025 337.5

8 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.018 18 19 0.595 0.074 334.3

9 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.054 13 15 0.631 0.036 337.5

10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’30.141 15 19 0.718 0.087 339.6

11 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.219 16 19 0.796 0.078 333.3

12 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.233 6 14 0.810 0.014 330.2

13 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’30.241 5 19 0.818 0.008 335.4

14 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’30.269 14 17 0.846 0.028 336.4

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’30.341 19 19 0.918 0.072 336.4

16 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.385 5 25 0.962 0.044 338.5

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.471 6 17 1.048 0.086 334.3

18 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’30.537 17 18 1.114 0.066 335.4

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’30.640 17 24 1.217 0.103 337.5

20 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.722 6 17 1.299 0.082 338.5

21 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’31.040 8 20 1.617 0.318 332.3

22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’31.844 17 18 2.421 0.804 331.2