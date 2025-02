MotoGP, la entry-list e tutti i piloti partecipanti al Mondiale 2025

Finalmente ci siamo quasi: sta per cominciare il Mondiale 2025 di MotoGP che scatterà da venerdì dalla Thailandia, sul circuito di Buriram. Dopo la grande presentazione andata in scena a Bangkok e i test proprio sulla pista thailandese, il sipario si alzerà e c’è davvero grande curiosità nel vedere quali saranno le gerarchie dopo il dominio totale della Ducati negli ultimi anni.

Ducati che sarà ancora la principale indiziata a lottare per il Mondiale piloti: in particolare in factory c’è il binomio potenzialmente esplosivo e fortissimo con Francesco Bagnaia e Marc Marquez, 12 titoli mondiali in due. Sarà da vedere quale sarà la coabitazione tra due grandissimi fuoriclasse che probabilmente cercheranno di vincere senza fare calcoli o giochi di squadra.

Comincerà in salita l’annata del campione del mondo che è incappato in una caduta durante i test e in una ricaduta proprio prima del primo GP: Jorge Martin quindi non ci sarà in Thailandia. Curiosità anche per vedere gli altri italiani: Di Giannantonio e Morbidelli con la Ducati della VR46 e Marco Bezzecchi in Aprilia proprio al fianco di Martin.

Ecco tutta la griglia che sarà protagonista di questo Motomondiale:

PILOTI MONDIALE MOTOGP 2025

Ducati factory

Francesco Bagnaia (Italia)

Marc Marquez (Spagna)

Pertamina Enduro VR46 Ducati

Fabio Di Giannantonio (Italia)

Franco Morbidelli (Italia)

Gresini Racing Ducati

Alex Marquez (Spagna)

Fermin Aldeguer (Spagna)

Aprilia factory

Jorge Martin (Spagna)

Marco Bezzecchi (Italia)

Aprilia Trackhouse Racing

Raul Fernandez (Spagna)

Ai Ogura (Giappone)

Red Bull KTM Factory

Brad Binder (Sudafrica)

Pedro Acosta (Spagna)

Red Bull KTM Tech3

Enea Bastianini (Italia)

Maverick Vinales (Spagna)

Yamaha factory

Fabio Quartararo (Francia)

Alex Rins (Spagna)

Prima Pramac Yamaha

Miguel Oliveira (Portogallo)

Jack Miller (Australia)

Repsol Honda

Luca Marini (Italia)

Joan Mir (Spagna)

LCR Honda

Johann Zarco (Francia)

Somkiat Chantra (Thailandia)