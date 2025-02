MotoGP, i test di Sepang fanno sorridere Ducati e Yamaha. Inizio in salita per Aprilia, mentre Ktm trema…

I test di MotoGP di Sepang sono andati in archivio. L’uscita inaugurale del Motomondiale 2025, quella preliminare, ha permesso di porre i primi picchetti legati ai valori in campo. Al riguardo, cosa ha detto l’intensa sessione tenutasi in terra malese? Proviamo a stilare un bilancio del prologo dell’annata agonistica.

Per quanto si è visto, Ducati si direbbe sempre e comunque la potenza egemone. La Casa di Borgo Panigale mantiene un vantaggio prestazionale sulla concorrenza. Sicuramente Marc Marquez aveva qualcosa da dimostrare in più rispetto a Francesco Bagnaia, che però ha “vinto” la prima piccola sfida tra i due, tra i quali saranno sicuramente scintille. Chi ha fatto la voce grossa è il fratello Alex, particolarmente brillante. Comunque sia, i rapporti di forza interni al branco ducatista devono ancora essere stabiliti.

Sorride Yamaha, apparentemente in decisa crescita rispetto al recente passato. Le moto di Iwata sono tornate a incidere concretamente e Fabio Quartararo, troppo a lungo relegato al ruolo di comprimario o comparsa, non ha nascosto la propria soddisfazione. C’è speranza, insomma, di ritrovare le M1 tra le protagoniste e, con esse, anche il francese. Un centauro di talento costretto a gareggiare con materiale non all’altezza per un biennio abbondante.

Non è dispiaciuta Aprilia, colpita però dalla tegola dell’incidente a Jorge Martin e accartocciatasi in polemiche piuttosto accese con Michelin. L’highside patito dal Campione del Mondo in carica è stato imputato, senza mezzi termini, a uno pneumatico troppo freddo. Accuse rigettate dal gommista francese. Non certo il miglior modo di cominciare una stagione cruciale per la Casa di Noale, alla ricerca di una dimensione da “big”.

Honda resta in un limbo indefinito, nonostante paventi un timido ottimismo. Tutta da verificare però. Infine, chi si cruccia è Ktm. La Casa di Mattighofen, in grossa crisi finanziaria dal punto di vista aziendale, si è attestata ben lontana da Ducati ed è la grande delusa della tre-giorni di Sepang. Gli austriaci si grattano il capo, temendo una stagione difficile, che non perorerebbe certo la causa di un impegno dispendioso come quello nel Motomondiale.