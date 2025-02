Mikaela Shiffrin rinuncia al gigante dei Mondiali di sci alpino: “Non sono pronta”. C’è un’alternativa…

Un fulmine a ciel sereno a Saalbach (Austria), giorno per tirare il fiato nei Mondiali 2025 di sci alpino. A far drizzare le antenne dei media presenti in loco è stata Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse americana, tornata a competere sulle nevi nell’ultimo slalom di Coppa del Mondo a Courchevel, ricordando i suoi due mesi di lontananza dalle gare per l’infortunio causato dalla caduta nel gigante a Killington, ha preso una decisione sul programma di gare in questa rassegna iridata.

In un primo momento, Shiffrin aveva annunciato la sua rinuncia alla combinata a squadre, in programma domani. Un format, presente per la prima volta in una rassegna irida, che prevede la disputa di una manche di discesa e una manche di slalom con atlete diverse. Il tempo finale verrà fuori dalla somma dei due parziali, come una normale gara di coppa, in cui l’ordine di partenza dello slalom verrà stabilito con la classica inversione delle trenta.

“Voglio focalizzarmi sul gigante e sullo slalom, farò il tifo per le mie compagne“, aveva scritto su Instagram alcuni giorni fa la statunitense. Ebbene, stamane c’è stato un dietrofront su tutta la linea. Come riportato raceskimagazine e altre testate specializzate, l’americana ha deciso di non prendere parte alla prova tra le porte larghe di giovedì 13 febbraio.

“Ho speso tutte le mie energie per ritornare in gigante, ma in questo momento mi sento lontana dalla condizione. Sto affrontando alcuni ostacoli mentali per ritornare alla partenza di questa specialità con la giusta intensità“, ha rivelato la fuoriclasse degli States. “Ho cercato di buttarmi nella sfida, sperando di arrivare ai Mondiali. Ho pensato che la mia passione e il desiderio di gareggiare mi avrebbero permesso di superare questi ostacoli. Con il tempo forse sarà così, ma a ora non sono al punto che vorrei“, ha aggiunto.

E quindi niente gigante mondiale per lei, ma c’è l’alternativa, ovvero competere nella menzionata combinata a squadre e con un nome d’eccezione: “Questa rinuncia mi dà l’opportunità di unirmi alle mie compagne per la combinata a squadre. Lo staff mi ha informato che farò coppia con Breezy Johnson: con lei gareggiamo assieme da quando abbiamo 11 anni, mi ha detto che sarebbe stata onorata di gareggiare con me innanzitutto per divertirci. Sarà bellissimo, lei ha lottato così tanto per arrivare a quello che ha fatto sabato, sono io che avrò l’onore di scendere in gara con una compagna del genere“. E così Mikaela, insieme alla neo campionessa del mondo di discesa, potrebbe puntare a un titolo iridato molto particolare, in una specialità che tra l’altro sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.