Medagliere EYOF Invernali 2025: l’Italia è prima! Vinto il duello con la Francia

E’ andata in archivio la XVII edizione invernale dell’EYOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, andato in scena a Bakuriani, in Georgia, anche se alcune gare si sono disputate a Batumi e nella capitale del Paese, Tbilisi.

Il medagliere dell’edizione 2025 è stato vinto dall’Italia, che ha conquistato 7 ori, 6 argenti e 3 bronzi, per un totale di 16 podi. Piazza d’onore per la Francia, che però conquista 19 medaglie, ma con 5 ori, 9 argenti e 5 bronzi, mentre la terza posizione è della Svizzera, che colleziona 4 ori e 7 bronzi.

MEDAGLIERE EYOF INVERNALI 2025