Medagliere EYOF 2025: l’Italia chiude al primo posto del medagliere davanti alla Francia!

L’Italia ha chiuso gli EYOF (il Festival Olimpico della Gioventù Europea) 2025 di Skopje, in Macedonia del Nord, con 50 medaglie, suddivise in 19 ori, 19 argenti e 12 bronzi: gli azzurrini vincono il medagliere per la terza edizione consecutiva dopo Banska Bystrica 2022 e Maribor 2023. La prossima edizione è in programma a Lignano Sabbiadoro dal 24 luglio al 1° agosto 2027.

MEDAGLIERE EYOF SKOPJE 2025