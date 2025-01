EYOF 2025, i convocati dell’Italia. 56 azzurrini volano in Georgia per sognare una medaglia

Saranno 56 gli atleti italiani che parteciperanno agli EYOF Invernali di Bakuriani 2025, in programma da domenica 9 a domenica 16 febbraio in Georgia. La folta delegazione azzurra sarà presente in tutte e otto le discipline previste nel programma della diciassettesima edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea.

La spedizione azzurra sarà composta da 19 ragazzi e 37 ragazze che prenderanno parte alla kermesse continentale su neve e ghiaccio riservata ad atleti che vanno dai 14 ai 18 anni. Le competizioni dei vari sport andranno in scena tra Bakuriani (biathlon, freestyle, sci alpino, sci di fondo e snowboard), Tbilisi (hockey) e Batumi (pattinaggio figura e short track).

Tra gli azzurrini convocati ci sono anche due reduci dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili di Gangwon 2024 (in cui l’Italia vinse a sorpresa il medagliere), Gregorio Marchelli e Giorgia Todesco. La cerimonia d’apertura ufficiale degli EYOF 2025 si svolgerà il 9 febbraio a Bakuriani, mentre le prime gare cominceranno già il 7 febbraio con il team femminile tricolore di hockey subito protagonista.

CONVOCATI ITALIA EYOF INVERNALI 2025

Hockey su ghiaccio

Nicole Belli, Angelica Betta, Stella Patrizia Dal Pont, Cristel Dalle Mulle, Emma Durand, Emma Grezzani, Riana Holzknecht, Veronica Benedetta Montanino, Sofia Moser, Eliana Nobile, Arianna Novati, Emma Palatini, Eleonora Pinti, Katia Polloni, Nicole Polloni, Ginevra Carlotta Rancoita, Atena Raviscioni, Giorgia Todesco, Emma Verderame, Xenia Watschinger.

Pattinaggio di figura

Amanda Ghezzo, Nikolay Di Tria.

Short track

Beatrice Paglia, Nina Trabucchi, Filippo Pezzoni, Alessandro Picco.

Biathlon

Luna Forneris, Gaia Gondolo, Magalì Miraglio Mellano, Thea Wanker, Andreas Braunhofer, Julian Huber, Filippo Massimino, Rafael Santer.

Freestyle

Elia Baez Locher, Laurin Volgger.

Sci alpino

Emma Bastita, Alessandra Di Sabatino, Marta Giaretta, Victoria Klotz, David Castlunger, Luca Loranzi, Raffaele Monaco, Alex Silbernagl.

Sci di fondo

Marta Bellotti, Vanessa Cagnati, Alice Leoni, Caterina Milani, Giacomo Barale, Mattia Marinoni, Daniel Pedranzini, Luca Pietroboni.

Snowboard

Stella Accati, Stella Angeli, Tommaso Cesare Lupi, Gregorio Marchelli.