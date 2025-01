Medagliere Europei short track 2025: estasi Italia, primo posto davanti all’Olanda

L’Italia ha vinto il medagliere degli Europei 2025 di short track, andati in scena sul ghiaccio di Dresda (Germania). La nostra Nazionale ha conquistato quattro ori, tre argenti e quattro bronzi, per un totale di undici allori. Gli azzurri sono così riusciti a precedere l’Olanda (3-3-0), l’Ungheria (1-2-0), la Francia (1-0-1), la Polonia (0-1-2) e il Belgio (0-1-1). Il testa a testa con i tulipani è durato per l’intero weekend e si è risolto proprio all’ultima gara, ovvero la staffetta mista dove i nostri portacolori sono riusciti a primeggiare.

I mattatori della spedizione sono stati Arianna Fontana e Pietro Sighel, entrambi capaci di imporsi sui 1000 metri e poi di trascinare le staffette al successo. Il 25enne si è messo al collo anche l’argento sui 500 metri, emulando quanto fatto dalla sorella Arianna. Sui 1500 metri, invece, si registra l’argento di Gloria Ioriatti, che ha preceduto Elisa Confortola, di bronzo anche sui 1000 metri. Il quadro è stato completato dai bronzi di Chiara Betti (500 metri) e Luca Spechenhauser (1000 metri).

