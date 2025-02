Masters 1000 Indian Wells 2025, la entry-list: sette italiani in gioco, Sinner guida gli azzurri

Sette italiani sono presenti nella lista degli iscritti al Masters 1000 di Indian Wells, che si disputerà sul cemento statunitense dal 2 al 16 marzo. Jannik Sinner guida la pattuglia tricolore da numero 1 del mondo e avrà l’occasione di guadagnare punti preziosi, visto che quelli guadagnati con la semifinale dello scorso anno gli sono stati decurtati per la positività al Clostebol. L’altoatesino sarà affiancato da Lorenzo Musetti (numero 17 del ranking ATP), Matteo Berrettini (33), Lorenzo Sonego (34), Flavio Cobolli (35), Matteo Arnaldi (39) e Luciano Darderi (46).

Jannik Sinner vanta un record di undici vittorie e tre sconfitte in questa manifestazione e ha raggiunto la semifinale nel 2023 e nel 2024, venendo battuto sempre dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il vincitore degli ultimi Australian Open si presenterà all’appuntamento dopo l’ATP 500 di Doha e un torneo di esibizione previsto in terra americana proprio a ridosso dell’evento. Lorenzo Musetti non è invece mai riuscito a vincere due partite consecutive in questo torneo, mentre Matteo Berrettini si è spinto massimo agli ottavi di finale.

Lorenzo Sonego è ringalluzzito dai quarti di finale raggiunti agli Australian Open e cercherà di farsi largo, seconda volta a Indian Wells per Cobolli e Arnaldi (l’anno scorso fermato da Alcaraz al secondo turno) mentre Darderi farà il proprio debutto. Presente l’intera top-10 della classifica mondiale con il tedesco Alexander Zverev, Alcaraz, il padrone di casa Taylor Fritz, il serbo Novak Djokovic (ma è reduce dall’infortunio agli Australian Open).

ENTRY LIST MASTERS 1000 INDIAN WELLS

1 Jannik Sinner

2 Alexander Zverev

3 Carlos Alcaraz

4 Taylor Fritz

5 Casper Ruud

6 Novak Djokovic

7 Daniil Medvedev

8 Alex de Minaur

9 Tommy Paul

10 Andrey Rublev

11 Grigor Dimitrov

12 Stefanos Tsitsipas

13 Ben Shelton

14 Holger Rune

15 Ugo Humbert

16 Jack Draper

17 Lorenzo Musetti

18 Frances Tiafoe

19 Arthur Fils

20 Karen Khachanov

21 Hubert Hurkacz

22 Sebastian Korda

23 Felix Auger-Aliassime

24 Jiri Lehecka

25 Tomas Machac

26 Alexei Popyrin

27 Alejandro Tabilo

28 Jordan Thompson

29 Francisco Cerundolo

30 Giovanni Mpetshi Perricard

31 Sebastian Baez

32 Gael Monfils

Matteo Berrettini

Lorenzo Sonego

Flavio Cobolli

Alex Michelsen

Nuno Borges

Nicolas Jarry

Matteo Arnaldi

Tomas Martin Etcheverry

Marcos Giron

Brandon Nakashima

Tallon Griekspoor

Pedro Martinez

Jan-Lennard Struff

Luciano Darderi

Jakub Mensik

Mariano Navone

Alexander Bublik

Zhizhen Zhang

Roberto Carballes Baena

Roberto Bautista Agut

Juncheng Shang

Denis Shapovalov

Miomir Kecmanovic

David Goffin

Fabian Marozsan

Alexandre Muller

Alejandro Davidovich Fokina

Arthur Rinderknech

Zizou Bergs

Benjamin Bonzi

Cameron Norrie

Jaume Munar

Corentin Moutet

Aleksandar Vukic

Yoshihito Nishioka

Yunchaokete Bu

Roman Safiullin

Facundo Diaz Acosta

Kei Nishikori

Thanasi Kokkinakis

Rinky Hijikata

Quentin Halys

Aleksandar Kovacevic

Thiago Seyboth Wild

Reilly Opelka 33 (PR)

Nick Kyrgios 21 (PR)

Jenson Brooksby 52 (PR)