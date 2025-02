Marta Rossetti convocata per i Mondiali di sci: mai a punti in stagione, ma si vede del potenziale

Marta Rossetti è stata convocata per i Mondiali 2025 di sci alpino, che andranno in scena a Saalbach (Austria) dal 4 al 16 febbraio. L’azzurra non è però mai entrata in zona punti durante la stagione di Coppa del Mondo: la specialista dello slalom non è riuscita a entrare nelle migliori trenta al termine della prima manche tra Levi, Killington, Semmering e Kranjska Gora; non ha portato a termine la prima manche a Gurgl; a Flachau e Courchevel, ovvero le ultime due prove disputate, aveva superato il taglio ma non era riuscita a giungere al traguardo nella seconda manche.

La 25enne non va a punti dall’11 febbraio 2024, quando fu dodicesima a Soldeu (Andorra), mentre il miglior risultato in carriera nella massima competizione internazionale itinerante resta la quinta posizione ottenuta a Killington il 26 novembre 2023. La poliziotta cercherà di invertire la rotta durante la rassegna iridata: la vedremo all’opera tra i pali stretti nella gara di sabato 15 febbraio, con l’auspicio che possa ottenere un risultato di rilievo nella specialità al momento più complicata per il movimento tricolore.

Nessun punto in sette gare, ma il potenziale agonistico si è visto in alcune occasioni. Giovedì sera, in occasione della seconda manche in notturna a Courchevel, Marta Rossetti aveva fatto segnare il miglior tempo nel primo e nel secondo settore (rispettivamente 20 e 36 centesimi meglio dell’albanese Lara Colturi, autrice del miglior crono di manche), ma poi è uscita dal tracciato. Fosse riuscita ad arrivare al traguardo avrebbe inscenato una grandiosa rimonta dalla 20ma posizione e avrebbe avvicinato il podio.