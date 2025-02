Sci alpino, ufficializzati i 21 convocati per i Mondiali di Saalbalch: Goggia e Brignone guidano il gruppo

Il Presidente della FISI Flavio Roda ha ufficializzato i convocati che prenderanno parte ai prossimi Campionati Mondiali di sci alpino di Saalbach-Hinterglemm (Austrica), che si disputeranno dal 4 al 16 febbraio. La lista comprende 21 atleti complessivi, suddivisi in questo modo: 10 donne e 11 uomini. Non mancano alcune sorprese, mentre le certezze, ovviamente sono Federica Brignone e Sofia Goggia nel comparto femminile e Dominik Paris ed Alex Vinatzer in quello maschile. Di seguito l’elenco dei convocati.

CONVOCATE

Marta Bassino

Federica Brignone

Giorgia Collomb

Elena Curtoni

Nicol Delago

Lara Della Mea

Sofia Goggia

Martina Peterlini

Laura Pirovano

Marta Rossetti

CONVOCATI

Guglielmo Bosca

Mattia Casse

Luca De Aliprandini

Filippo Della Vite

Giovanni Franzoni

Stefano Gross

Christof Innerhofer

Tobias Kastlunger

Dominik Paris

Florian Schieder

Alex Vinatzer