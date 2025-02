Lewis Hamilton: “La prima Ferrari che potrò guidare, ho grandi aspettative: sono nel posto giusto”

Lewis Hamilton si è impegnato a rilasciare qualche parola in italiano ai microfoni di Sky al termine del filming day andato in scena oggi a Fiorano. Il pilota britannico ha avuto la possibilità di provare la nuova Ferrari dopo la presentazione avvenuta ieri sera a Londra insieme agli altri team e seguita dal rilascio di alcuni rendering verso mezzanotte, manifestando il suo stato d’animo in una lingua per lui nuova: “Sono molto emozionato, sono felice. La macchina bene“.

Il sette volte Campione del Mondo ha poi proseguito: “È ancora presto, non posso dire troppo. Non abbiamo avuto problemi oggi. Charles ha guidato stamattina, io nel pomeriggio. Questa è la prima Ferrari che potrò guidare ed è difficile crederlo per me, sto cercando di godermi ogni momento con questo team iconico e leggendario, sto imparando tanto ogni giorno con tutti quelli con ui ho l’opportunità di lavorare“.

Il britannico ha lasciato la Mercedes e gli è stato chiesto un confronto con la vecchia scuderia: “Molto diverso rispetto a Mercedes. Dal momento in cui indossi la tuta ed è entri nel garage ed entri nell’abitacolo è tutto emozionante, se pensi alla storia e al passato di questo brand. Da ragazzino per me era un sogno poter correre per la Ferrari, devo pizzicarmi per credere che davvero stia accadendo. Ho grandi aspettative“.

Lewis Hamilton si è soffermato anche sul suo compagno di scuderia Charles Leclerc: “Mi piace tantissimo lavorare con Leclerc, credo che abbiamo già costruito una buona amicizia. Anche prima parlavamo di musica e di moda fuori dalla pista, andiamo molto d’accordo. L’ambiente lavorativo è fantastico, sto guardando come lavora lui che ha tanta esperienza in questo team e io ce la sto mettendo tutta per amalgamarmi ed ambientarmi“.

C’erano dubbi su questo passaggio, ma il sette volte campione del mondo è sicuro del suo approdo a Maranello: “È il momento giusto per questa mossa, non ho dubbi nella mia testa. Sono nel posto in cui dovrei essere in questo momento della mia vita, sono grato di avere questa opportunità e voglio lavorare con tutti quanti per estendere il lascito di questo brand iconico. Ogni giorno è emozionante, anche ieri sera camminare su quel palco vestito di rosso: quando sei vestito di rosso è diverso“.