Slittino, nelle gare miste successo per Germania 1 nel doppio e Austria 2 nel singolo

La tappa di PyeongChang (Corea del Sud) valevole come penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2024-2025 si è chiusa, come tradizione di questa stagione, con le prove miste (doppio e singolo). Il bilancio per i colori azzurri è poco soddisfacente con un quinto posto nel doppio e un ottavo nel singolo con una eliminazione che brucia.

Nella gara di doppio misto successo netto per Germania 1 (Toni Eggert/Florian Mueller e Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal) in 1:37.835 con 202 millesimi sull’Austria (Thomas Steu/Wolfgang Kindl e Selina Egle/Lara Michaela Kipp), mentre completa il podio Germania 2 (Tobias Wendl/Tobias Arlt e Dajana Eitberger/Magdalena Matschina) a 327. Quarta posizione per Lettonia 1 (Martins Bots/Roberts Plume e Anda Upite/Zane Kaluma) a 405 millesimi, quinta per l’Italia (Ivan Nagler/Fabian Malleier e Andrea Voetter/Marion Oberhofer) a 582 millesimi, sesta per gli Stati Uniti (Zachary Di Gregorio/Sean Hollander e Chevonne Chelsea Forgan/Sophia Kirkby) a 682, settima per Lettonia 2 (Sevics-Mikelsevics/Krasts e Robezniece/Bogdanova) a 1.067.

Nella gara di singolo misto, invece, il vento ha complicato le cose costringendo gli organizzatori a ritardare il via di oltre mezzora. Dopo che la situazione si è normalizzata la prova ha preso il via e ha visto il successo di Austria 2 (Wolfgang Kindl e Lisa Schulte) con il tempo complessivo di 1:38.613 e appena 22 millesimi di margine su Germania 1 (Max Langenhan e Merle Fraebel). Completa il podio Germania 2 (Felix Loch e Julia Taubitz) a 274.

Quarta posizione per la Lettonia (Kristers Aparjods e Kendija Aparjode) a 545 millesimi, quinta per Austria 1 (David Gleirscher e Hannah Prock) a 577 davanti agli Stati Uniti (Tucker West e Ashley Farquharson) sesti a 601. Settima posizione per Australia/Svizzera (Alexander Michael Ferlazzo/Natalie Maag) a 639 millesimi, quindi ottava Italia 2 (Leon Felderer e Nina Zoeggeler) a 1.230. Non si qualifica, invece, Italia 1 (Dominik Fischnaller e Verena Hofer). Dopo un’ottima prima manche, nella seconda l’altoatesina ha mancato il tocco al traguardo rendendo vani tutti gli sforzi.