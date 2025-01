Luca Nardi si arrende a Zizou Bergs ad Auckland: pesarese eliminato in due set negli ottavi di finale

Terminata negli ottavi di finale l’avventura di Luca Nardi nell’ATP250 di Auckland (Nuova Zelanda). L’azzurro (n.90 del ranking) è stato eliminato dal belga Zizou Bergs (n.66 ATP) con il punteggio di 6-1 6-4 in 1 ora e 22 minuti di gioco. Una partita in cui le difficoltà nella gestione dei turni al servizio del pesarese si sono evidenziati, al cospetto di un giocatore come Bergs che ha cercato sempre di essere particolarmente aggressivo.

Nel primo set si comprende immediatamente che per Nardi sarà dura. L’azzurro fatica moltissimo a portarsi a casa il secondo gioco, cancellando ben quattro palle break, ma nei successivi giochi in battuta deve alzare bandiera bianca. Il belga domina letteralmente, perdendo solo un punto al servizio e piazzando la bandierina nei giochi in risposta. Conclusione: 6-1 in appena 31′ di gioco.

Nel secondo set Nardi tenta una reazione trovando più soluzioni e strappando il servizio nel secondo game e quarto a Bergs, ma il servizio continua a non dargli una mano. Luca subisce il contro-break nel terzo gioco e nel settimo. Nel nono game, ai vantaggi, lo strappo decisivo di Bergs che va chiudere poi sul 6-4, senza concedere alcun quindici alla battuta.

Leggendo le statistiche, si comprendono bene le difficoltà del n.90 del mondo nel fondamentale citato più volte: 49% di prime in campo, 56% dei punti vinti e il 37% con la seconda. Percentuali davvero troppo basse.