Lotta, Ranking Series Zagabria 2025: completato il programma della femminile, prosegue la greco-romana

Va in archivio la quarta e penultima giornata del Zagreb Open 2025 di lotta, manifestazione valida quale prima tappa delle Ranking Series, a cui l’Italia non partecipa in vista dei Campionati Italiani del 15 e 16 febbraio: a Zagabria, in Croazia, si conclude il programma della femminile e continua quello della greco-romana.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

GRECO-ROMANA

Nei -77 kg si impone l’atleta individuale neutrale Sergei Stepanov, che in finale regola di misura il magiaro Zotlan Levai, sconfitto ai punti per 4-3, mentre i match per il terzo posto premiano l’atleta individuale neutrale Sergei Kutuzov ed il moldavo Alexandru Solovei.

Nei -87 kg la vittoria va al danese Turpal Ali Alvievich Bisultanov, che nell’ultimo atto supera ai punti per 5-4 il magiaro David Losonczi, mentre condividono il gradino più basso del podio il norvegese Exauce Mukubu e l’azero Islam Abbasov.

FEMMINILE

Nei -53 kg non vi erano atlete iscritte, mentre nei -57 kg, con sole due lottatrici in gara, nell’unico match in programma la statunitense Jacarra Gwenisha Winchester supera l’azera Zhala Aliyeva ai punti con lo score di 7-4.

Nei -76 kg il girone nordico con quattro atlete viene vinto dalla statunitense Yelena Ivanovna Makoyed, che porta a casa tutti i tre incontri, chiudendo davanti all’atleta individuale neutrale Valeriia Trifonova, seconda con due successi, ed alla lituana Kamile Gaucaite, terza con una sola affermazione.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

FEMMINILE

Nei -72 kg il girone nordico con cinque atlete viene vinto dalla statunitense Skylar Allison Elizabeth Grote con 4 successi in altrettanti incontri, davanti alla francese Pauline Denise Lecarpentier, seconda con tre affermazioni ed una sconfitta, ed alla croata Veronika Vilk, terza con due vittorie ed altrettante battute d’arresto.