Lorenzo Musetti non recupera dall’infortunio: forfait anche a Rio

La notizia era ormai nell’aria da alcune ore ma adesso è arrivata anche l’ufficialità, tramite un post su Instagram del diretto interessato. Lorenzo Musetti ha comunicato infatti che non parteciperà al Rio Open 2025, torneo ATP 500 in programma questa settimana sulla terra rossa, a causa di un infortunio che lo aveva già costretto pochi giorni fa a non disputare i quarti dell’ATP 250 di Buenos Aires.

Il toscano, bloccato in Argentina da un risentimento muscolare al polpaccio, non è riuscito a recuperare in tempo per poter prendere parte al prestigioso torneo brasiliano in cui veniva accreditato della testa di serie numero 2. Musetti avrebbe dovuto sfidare al primo turno l’abbordabile cileno Tomas Barrios Vera, con la possibilità di vincere diversi incontri e macinare punti pesanti per avvicinarsi ulteriormente alla top10 mondiale.

“Ciao a tutti. Purtroppo devo informarvi che non potrò giocare il torneo di Rio. Gli esami medici che ho effettuato questa mattina hanno confermato che l’infortunio riportato a Buenos Aires è ancora presente. Mi dispiace tanto perché amo giocare in Brasile, soprattutto a Rio. Un grande abbraccio a tutti, soprattutto ai miei fan“, il messaggio del 22enne azzurro sui social.

Musetti conserverà dunque la sua 17ma posizione della classifica ATP dopo l’aggiornamenti di lunedì 24 febbraio, ma a questo punto bisognerà capire se tornerà in campo già settimana prossima ad Acapulco oppure direttamente al Masters 1000 di Indian Wells (che comincerà il 5 marzo).