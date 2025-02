LIVE Arnaldi-Zverev, ATP Acapulco 2025 in DIRETTA: l’azzurro sogna lo sgambetto al n.2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di primo turno dell’ATP 500 di Acapulco che vede di fronte l’azzurro Matteo Arnaldi e Alexander Zverev, testa di serie numero uno del torneo messicano che precede il torneo di Indian Wells, il primo Masters 1000 della stagione.

Non ci sono precedenti tra il giovane azzurro e il n.2 del mondo, che sogna di trasferirsi ad Indian Wells con il bottino pieno (500 punti) e accorciare così a meno 2745 punti da Jannik Sinner. Tuttavia, appare improbabile che il tedesco riesca a completare la doppietta del ‘sunshine double‘, mentre qui in Messico gioca per la prima volta sul cemento dopo lo ‘swing’ su terra battuta in Sud America.

Negli ATP 250 di Buenos Aires e nel 500 di Rio, Zverev ha lasciato molto a desiderare, anche forse per via di un richiamo atletico fatto nel post-Australian Open. Ha infatti alzato bandiera bianca contro Cerundolo mentre a Rio è stato Comesana a fermare la sua corsa: in entrambe le occasioni erano quarti di finale.

Ecco che Arnaldi può avere la sua chance di imporsi! Il ligure si esalta in questo tipo di partite, fa fede proprio il primo turno di Acapulco del 2024, quando si impose in rimonta su Taylor Fritz prima di arrendersi a Ben Shelton. Quest’oggi affronta per la prima volta il tedesco e potrà creare problemi soprattutto se fosse in grado di tenere un’aggressività costante, sostenuta dal servizio.

No nresta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di primo turno tra Matteo Arnaldi e Alexander Zverev (1), si parte come 2° match dalle 01:00: prima del ligure Rune-Carballes Baena. Vi aspettiamo!