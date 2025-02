Lindsey Vonn e l’invito rifiutato da Shiffrin. Scoppia la polemica: “Perché non sono sorpresa?”

Mikaela Shiffrin farà il proprio esordio ai Mondiali 2025 di sci alpino nella giornata odierna, quando a Saalbach riprenderanno le gare con la neonata combinata a squadre: una donna si cimenterà in discesa e successivamente un’altra atleta disputerà lo slalom, si sommeranno i due tempi e verranno assegnate le medaglie. La fuoriclasse statunitense che era tornata in azione nello slalom di Courchevel dello scorso 30 gennaio dopo due mesi di inattività a causa di un nfortunio, aveva originariamente dichiarato che non avrebbe preso parte a questa gara (presente nel programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026), ma ha poi cambiato idea in corsa.

L’americana ha deciso di rinunciare a difendere il titolo iridato in gigante con questa motivazione: “Non mi aspettavo di dover affrontare così tanti ostacoli mentali, di dover lottare contro lo stress post-traumatico. Ho provato a buttarmi nella sfida come sempre sperando di essere pronta, ma sono molto lontana da dove vorrei essere: è straziante vedere quanta paura ho di competere in una disciplina che fino a due mesi fa amavo tantissimo“. E poi si è tuffata sulla combinata, generando una polemica da parte della connazionale Lindsey Vonn.

La 40enne, ritornata quest’anno nel circuito a quasi sei anni di distanza dal primo ritiro, aveva proposto a Shiffrin di formare un dream team per la combinata: la veterana nella velocità e la 29enne tra i pali stretti. Shiffrin aveva dichiarato di non volere fare la combinata e poi il dietrofront: oggi la vedremo in pista in coppia con Breezy Johnson, che sabato ha conquistato la medaglia d’oro in discesa. Vonn sarà invece affiancata da AJ Hurt ed è stata molto chiara sul suo profilo Instagram: “Perché non sono sorpresa? Almeno è chiaro che non è stata una mia scelta“. All’agenzia Ap ha spiegato: “Sono delusa per come è stata gestita la vicenda“.

Va ricordato che i rapporti tra Vonn e Shiffrin sonno sempre stati molto freddi e la rivalità è stata parecchio accesa. Da una parte 3 medaglie alle Olimpiadi (oro in discesa a Vancouver 2010), 8 allori ai Mondiali (ori in discesa e superG nel 2009), 4 Coppe del Mondo generali e 82 successi nel massimo circuito internazionale itinerante. Dall’altra 3 medaglie ai Giochi (ori in slalom a Sochi 2014 e in gigante a PyeongChang 2018), 14 podi iridati (sette ori, tra cui i quattro consecutivi in slalom), 5 Coppe del Mondo generali accompagnate da 99 successi parziali.