Lewis Hamilton: “I test mi sono piaciuti, devo ancora lavorare per adattarmi alla Ferrari”

Lewis Hamilton ha concluso i suoi test con la Ferrari in Bahrain e la sensazione chiara è che ci sia ancora tanto da fare per trovare quel feeling tra la monoposto e il pilota britannico. Un giorno e mezzo di prove a Sakhir non potevano essere sufficienti di base. Il tutto è stato anche complicato dalle varie interruzioni che ci sono state, legate a un clima completamente inaspettato.

In questo modo le sensazioni di Lewis sono state un po’ contrastanti nelle tre giornate, dal momento che le variazioni climatiche sono state estremamente importanti, ostacolando la definizione di un assetto base per l’asso nativo di Stevenage.

Tuttavia, davanti ai microfoni, Lewis ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno: “Non sono mai stato un amante dei test e continuo a non essere un fan, però devo dire che quelli di quest’anno mi sono piaciuti. Sono estremamente grato di farli“, le parole del sette-volte iridato in relazione all’importanza che queste prove ricoprono per la scuderia.

“Purtroppo senza questo giorno e mezzo in pista non sarei nella posizione in cui sono adesso, in termini di comodità con la macchina. Devo ancora fare del lavoro, però sono entusiasta di correre“, ha confessato. Sarà necessario tanto lavoro al simulatore per arrivare a Melbourne con qualche indicazione in più, nel week end del 14-16 marzo.