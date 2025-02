Lara Gut-Behrami conferma: “Saalbach è il mio ultimo Mondiale, non andrò a Crans Montana”

Lara Gut-Behrami si avvicina a questi Mondiali di Saalbach 2025 con la fiducia delle ultime gare e con la consapevolezza di potersi giocare le sue carte in almeno tre gare: l’elvetica oggi ha rilasciato delle dichiarazioni a casa Swiss-Ski prima della prima prova di discesa di domani in cui ha svelato anche i suoi piani futuri e le sue prospettive.

La ticinese, che compirà 34 anni nel prossimo aprile, sarà all’ultima rassegna mondiale della carriera e non prenderà parte ai Mondiali di casa a Crans-Montana nel 2027: “Questi Campionati del Mondo che stanno per iniziare saranno anche i miei ultimi. È detto, è fatto ormai, ma non avrei mai immaginato, quando iniziai nel 2009 in Val d’Isère, di avere una carriera del genere e di essere ancora qui dopo tutti questi anni. Sono concentrata soprattutto su questo e ne sono felice”.

La chiusura del cerchio per Gut-Behrami dovrebbe arrivare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: l’elvetica ha vinto la medaglia d’oro nel superG a Pechino nel 2022 e l’anno prossimo proverà a ripetersi per chiudere al meglio una carriera gloriosa, fatta anche di due Sfere di Cristallo.

Inizialmente l’idea da parte di Gut era quella di ritirarsi proprio ai Mondiali di Saalbach, ma adesso la prospettiva di andare avanti fino ai Giochi a cinque cerchi sembra sempre più concreta e presente.