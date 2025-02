Kimi Antonelli: “Inizio a costruire il feeling con la vettura, bello essere al volante della Mercedes”

Kimi Antonelli ha fatto il proprio esordio ufficiale al volante della Mercedes per questa stagione (al netto del filming day), scendendo in pista in Bahrain durante la mattinata della prima giornata di Test F1 andata in scena sul circuito del Sakhir. Il talentuoso pilota italiano, che ha preso il posto di Lewis Hamilton con la scuderia anglo-tedesca, ha firmato il miglior tempo della sessione e ha subito dimostrato di avere tutta la stoffa per poter emergere in F1.

Kimi Antonelli ha fatto un punto della situazione dopo le quattro ore di lavoro in Medio Oriente: “Questa era la prima mattinata in macchina ed è stata una buona sessione. Mi è piaciuto molto mettermi al volante della W16 e lavorare sul nostro programma. È stato bello iniziare a costruire il mio feeling con la vettura e fare qualche giro. Abbiamo completato il nostro programma, ma c’è ancora molto lavoro da fare nei prossimi due giorni, non vedo l’ora di tornare in pista domani”.

Il 18enne ha impressionato per costanza di rendimento, per la velocità espressa sul giro secco e per l’ottimo lavoro svolto, fondamentale per raccogliere dati che saranno importanti per lo sviluppo della vettura. Kimi Antonelli tornerà in pista domani per il secondo dei tre giorni di Test in Bahrain, il Mondiale F1 scatterà nel weekend del 14-16 marzo con il GP d’Australia a Melbourne.

Soddisfazione anche da parte del suo compagno di squadra George Russell, secondo nella classifica dei tempi a fine giornata: “È stato bello salire sulla W16 per il primo giorno di test e iniziare a capire meglio la vettura. È stata una giornata positiva, perché tutto è filato liscio e siamo riusciti a lavorare sul nostro programma, nonostante l’interruzione per lo spegnimento delle luci nel pomeriggio. È solo il primo giorno e le condizioni fresche sono insolite per il Bahrain, quindi non possiamo leggere troppo nelle prestazioni al momento. Siamo comunque soddisfatti del lavoro svolto oggi e non vediamo l’ora di tornare in pista domani”.