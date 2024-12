Calendario judo 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Il nuovo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028 sta per entrare nel vivo anche per il judo, che si appresta a vivere una stagione di transizione in cui verranno sperimentate diverse modifiche regolamentari in attesa dell’inizio del prossimo periodo di qualificazione a cinque cerchi. Nel 2025 il World Tour si aprirà ad inizio febbraio con il Grand Slam di Parigi e si esaurirà a dicembre con il Grand Slam di Tokyo.

L’evento più importante dell’anno sarà però indubbiamente il Campionato del Mondo di Budapest, in programma dal 13 al 20 giugno. Il judo italiano proverà a fare incetta di medaglie anche agli Europei di Podgorica dal 23 al 27 aprile, senza sottovalutare le varie rassegne giovanili (tra juniores e cadetti) in cui provano ad emergere futuri campioni di questo sport.

Di seguito il calendario completo con tutti gli eventi principali di judo previsti nel 2025.

CALENDARIO JUDO 2025

1-2 febbraio febbraio Grand Slam – Parigi (Francia)

14-16 febbraio Grand Slam – Baku (Azerbaigian)

28 febbraio-2 marzo marzo Grand Slam – Tashkent (Uzbekistan)

7-9 marzo Grand Prix – Linz (Austria)

21-23 marzo Grand Slam – Tbilisi (Georgia)

28-30 marzo (date ancora da ufficializzare) Grand Slam – Antalya (Turchia)

23-27 aprile Europei – Podgorica (Montenegro)

2-4 maggio Grand Slam – Dushanbe (Tagikistan)

9-11 maggio Grand Slam – Astana (Kazakistan)

13-20 giugno Mondiali – Budapest (Ungheria)

26-29 giugno Europei Cadetti – Skopje (Macedonia del Nord)

25-27 luglio Grand Slam – Ulan Bator (Mongolia)

27-31 agosto Mondiali Cadetti – Sofia (Bulgaria)

4-7 settembre Europei Junior – Bratislava (Slovacchia)

17-19 ottobre Grand Slam – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

14-16 novembre Grand Prix – Zagabria (Croazia)

8-9 novembre European Open – Roma

6-7 dicembre Grand Slam – Tokyo (Giappone)