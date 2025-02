ITIA sulla squalifica di Sinner: “Aveva dimostrato che la violazione fosse involontaria”

L’ITIA (International Tennis Integrity Agency) ha diffuso un comunicato stampa per esprimere la propria reazione in merito all’accordo tra Jannik Sinner e la WADA, che ha portato a una squalifica di tre mesi del numero 1 del mondo (lo stop terminerà il 4 maggio). Il tribunale indipendente aveva assolto il fuoriclasse altoatesino dopo la positività al Clostebol riscontrata ormai un anno fa al Masters 1000 di Indian Wells, ritenendo il tennista italiano non colpevole di negligenza per quell’episodio.

L’Agenzia Mondiale dell’Antidoping non aveva accolto quella sentenza e aveva presentato ricorso al TAS, l’udienza era prevista per il 16-17 aprile ma non si andrà a processo dopo il patteggiamento comunicato questa mattina. L’ITIA si è espressa in questo modo: “Riconosciamo l’annuncio fatto dall’Agenzia mondiale antidoping riguardo all’accordo raggiunto con Jannik Sinner per risolvere il ricorso della Wada. Il processo originale è stato condotto in conformità con il Codice mondiale antidoping e il programma antidoping del tennis“.

Nel comunicato si legge: “A seguito di un’indagine approfondita da parte dell’ITIA (incluso il parere di laboratori accreditati dalla Wada), eravamo soddisfatti del fatto che il giocatore avesse dimostrato l’origine della sostanza vietata e che la violazione fosse involontaria. L’esito odierno conferma questa conclusione. L’ITIA ha deferito la questione a un tribunale indipendente che ha raggiunto la decisione di nessuna colpa o negligenza e, di conseguenza, nessuna squalifica, sulla base dei fatti e dell’applicazione delle regole. L’esito della sospensione di tre mesi è figlia solo dell’accordo tra la Wada e il giocatore“.