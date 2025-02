Kyrgios festeggia: “Solo 3 mesi per Sinner, non c’è giustizia. Tanti la pensano come me”

Nick Kyrgios si è reso protagonista di un’autentica crociata negli ultimi mesi contro Jannik Sinner, accusandolo più volte di essersi dopato e che avrebbe meritato una squalifica decisamente importante. Il tennista australiano non accettava il fatto che l’ITIA avesse assolto il fuoriclasse altoatesino dopo la positività al Clostebol riscontrata a Indian Wells ormai un anno fa. Il tribunale indipendente aveva ritenuto l’italiano non colpevole di negligenza, ma la WADA aveva presentato ricorso al TAS e l’oceanico sperava di un provvedimento severissimo nei confronti dell’azzurro.

Il numero 1 del mondo ha raggiunto un accordo con l’Agenzia Mondiale Antidoping e dovrà scontare una squalifica leggermente inferiore ai tre mesi: dal 9 febbraio al 4 maggio non potrà disputare incontri agonistici e tornerà in campo soltanto in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Appena appressa la novità, Nick Kyrgios ha prontamente mosso le dita sulla tastiera e ha pubblicato post in serie su X, attaccando ancora una volta il tennista italiano.

Probabilmente non ha nemmeno letto la parte del comunicato della WADA in cui viene riportato testualmente che Sinner non ha imbrogliato, frase che avrebbe dovuto fare desistere l’australiano da calunniare nuovamente l’azzurro. Ha incominciato con un semplice “DODGY AS“, traducibile con “l’ha scampata, l’ha schivata“. A seguire un commento più articolato: “La WADA aveva detto che avrebbe chiesto una sospensione di uno-due anni. Ovviamente il team di Sinner ha fatto tutto il possibile per ottenere solo una sospensione di 3 mesi, senza perdere titoli e senza perdere premi in denaro. Colpevole o no? Un giorno triste per il tennis. La giustizia nel tennis non esiste“.

DODGY AS — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025

Nick Kyrgios ha poi proseguito con un terzo post: “So che molti giocatori si sentono allo stesso modo in questo momento, quindi sto pensando di fare delle dirette la prossima settimana per parlarne – restate sintonizzati per l’orario esatto“. A seguire un ulteriore “bad day for tennis (un brutto giorno per il tennis, n.d.r.)“, seguito dalla condivisione di commenti di altri utenti il cui pensiero si è manifestato in linea con il suo.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist. — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025