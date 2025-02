Italia-Francia, Sei Nazioni rugby 2025: programma, orario, tv, streaming

Torna dopo il weekend di pausa il sGuinness Sei Nazioni 2025 e il prossimo fine settimana andrà in scena il terzo turno, con l’Italia di Gonzalo Quesada che sfiderà a Roma la Francia. Gli azzurri saranno in campo domenica 23 febbraio con calcio d’inizio alle ore 16.00.

Le due formazioni hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta sin qui, con sia la Francia all’esordio sia l’Italia una settimana fa che hanno avuto la meglio sul Galles in casa, mentre gli azzurri hanno esordito con un ko in Scozia e i Bleus hanno perso nel secondo turno in Inghilterra. La Francia, però, è seconda in classifica con 6 punti, mentre l’Italia è quinta con 4 punti. E i favori dei pronostici sono tutti dalla parte dei Bleus, che verranno a Roma con la volontà di conquistare il prima possibile il bonus offensivo e dare un forte segnale nella corsa al titolo, corsa che li vede ora inseguire la favorita Irlanda.

Calcio d’inizio che verrà battuto allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 16:00 di domenica 23 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi fornirà infine la DIRETTA LIVE testuale, con aggiornamenti costanti sul match dell’Italia nel Sei Nazioni.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2025

Domenica 23 febbraio

Ore 16:00 Italia – Francia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201).

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA SEI NAZIONI RUGBY 2025: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV:Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta Live testuale: OA Sport