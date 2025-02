Il processo al TAS muta la programmazione di Sinner: il n.1 cambia idea su Montecarlo

“Questo sorriso? È esattamente la sensazione che proviamo all’idea di salutare il tuo ritorno qui, al Montecarlo Country Club. Tra meno di due mesi“. Il post su Instagram degli organizzatori del torneo del Principato, con una bella foto di Jannik Sinner in primo piano, è molto più di un semplice pensiero carino per il n.1 del mondo.

Sostanzialmente, sulla terra rossa monegasca, c’è la promessa di un impegno da parte del pusterese. In un primo momento si pensava l’evento in questione, previsto dal 6 al 13 aprile, fosse di difficile gestione per il classe 2001 del Bel Paese, vista la vicinanza coi tornei americani. Sinner, infatti, ha tra le sue priorità i Masters1000 di Indian Wells e di Miami, in programma rispettivamente dal 5 al 16 marzo e dal 19-30 marzo.

Non è un caso anche che il n.1 ATP avesse comunicato la sua presenza nel torneo di Monaco di Baviera (Germania), in calendario dal 14 al 20 aprile. Evidentemente, c’è stato un cambio nello schedule personale dettato dal processo d’appello presso il TAS di Losanna. Come è noto, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha stabilito che l’udienza per il ricorso della WADA contro l’assoluzione di Sinner per la vicenda “Clostebol” si terrà il 16 e il 17 aprile, giorni in cui è in corso l’evento bavarese.

L’annuncio degli organizzatori del Masters1000 di Montecarlo, da questo punto di vista, è un chiaro segnale delle intenzioni dell’azzurro sulla propria tabella di marcia.