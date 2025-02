Hockey pista: tutto invariato dopo la diciassettesima giornata. Vittoria per Trissino, bene Lodi e Forte

Rimane tutto invariato dopo la diciassettesima giornata valida per la Serie A1 2024-2025 di hockey pista. Le prime delle tre squadre della classe hanno infatti vinto le rispettive partite, consolidando il proprio piazzamento in graduatoria.

Si tratta di successi facili. La capolista Trissino ad esempio ha regolato senza patema alcuno Monza, passando in esterna per 3-6. Nessun problema neanche per Bassano che, invece, ha timbrato una manita al Novara chiudendo i conti per 5-1, stesso risultato di Forte dei Marmi, corsara lontano da casa in quel di Montebelluna.

Non sbaglia poi la seconda Lodi, squadra che ha passeggiato sul campo di Giovinazzo imponendosi per 2-6. Benissimo anche Follonica, la quale ha superato nel derby Grosseto per 4-2. Vittoria inoltre per Sarzana su Sandrigo (6-4), oltre che per Valdagno su Viareggio (2-3).

Il prossimo turno di hockey su pista si giocherà l’8 febbraio. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.

SERIE A1 2024-2025 HOCKEY PISTA: I TABELLINI DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA

Sabato 1° Febbraio 2025 – ore 20:00 – PalaPansini di Giovinazzo (BA)

INDECO A.F.P. GIOVINAZZO – AMATORI WASKEN LODI = 2-6 (1-2, 1-4)

Indeco Giovinazzo: Veludo, Amato (C), Colamaria, Tabarelli, Cardoso – Clavel, Mezzina, Turturro, D’Avanzo, Dangelico – All. Depalma

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Antonioni, Fernandes, Faccin – Giovannetti, Nadini, Bozzetto, Broglia, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 1’55” Fernandes (LOD), 22’17” Giovannetti (inf.num) (LOD), 24’57” Colamaria (AFP) – 2° tempo: 5’26” Fernandes (LOD), 5’49” Fernandes (LOD), 8’21” Antonioni (LOD), 9’58” Najera (LOD), 18’46” Amato (Rig) (AFP)

Espulsioni: 1° tempo: 20’49” Najera (2′) (LOD)

Arbitri: Ulderico Barbarisi di Salerno e Roberto Giovine di Salerno

Sabato 1° Febbraio 2025 – ore 20:45 – PalaHockey Giuliano Tori di Sarzana (SP)

HOCKEY SARZANA – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 6-4 (4-2, 2-2)

Sarzana: Corona (C), Rubio, Ortiz, De Rinaldis, Illuzzi – Manrique, Tognacca, Festa, Vene F – All. De Mola

Telea Medical Sandrigo: Catala, Cocco M, Ghirardello, Brendolin, Ardit – Moyano, Giovanini, Loguercio, Poletto (C), Merlo – All. Fariza

Marcatori: 1° tempo: 1’19” Illuzzi (SAR), 4’31” Ardit (SAN), 5’40” Illuzzi (SAR), 5’49” Ortiz (tir.dir) (SAR), 12’11” Brendolin (tir.dir) (SAN), 17’53” Illuzzi (SAR) – 2nd: 9’13” Illuzzi (SAR), 13’13” Ardit (SAN), 14’42” Rubio (SAR), 24’45” Loguercio (SAN)

Espulsioni: 1° tempo: 12’11” Ortiz (2′) (SAR) – 2° tempo: 22’19” Cocco M (2′) (SAN)

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Vincenzo Marinelli di Giovinazzo (BA)

Sabato 1° Febbraio 2025 – ore 20:45 – Palasport Comunale di Sandrigo (VI)

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. – C.P. GROSSETO 1951 = 4-2 (2-0, 2-2)

Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Montigel, Pagnini M, Banini F, Banini D – Pagnini F (C), Franchi, Thiel, Bracali, Maggi E – All. Silva

Grosseto: Fongaro, Saavedra (C), Barragan, De Oro, Sillero – Cabiddu, Giabbani, Perfetti, Giusti, Irace – All. Mariotti M

Marcatori: 2° tempo: 0’29” Pagnini M (FOL), 3’17” Banini D (tir.dir) (FOL) – 2nd: 7’38” Pagnini M (PP) (FOL), 11’12” Cabiddu (GRO), 20’41” Cabiddu (tir.dir) (GRO), 23’35” Pagnini M (FOL)

Espulsioni: 2° tempo: 6’33” Mariotti M (all) (2′) (GRO), 8’09” Banini F (2′) (FOL)

Arbitri: Louis Hyde di Breganze (VI) e Carlo Iuorio di Salerno

Sabato 1° Febbraio 2025 – ore 20:45 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

GB MEC C.G.C. VIAREGGIO – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 2-3 (0-0, 2-3)

GB Mec CGC Viareggio: Gomez, D’Anna (C), Cinquini E, Rosi, Muglia – Lombardi, Raffaelli A, Puccinelli, Cozzani, Torre – All. Cupisti

Why Sport Valdagno: Bovo, Giuliani G (C), Lazzarotto, Sanches, Diquigiovanni – Borregan, Crocco N, Tomba, Cunegatti G – All.

Marcatori: 2° tempo: 1’08” Sanches (VAL), 19’44” Sanches (VAL), 24’11” Muglia (CGC), 24’58” Sanches (VAL), 24’59” Cinquini E (CGC)

Arbitri: Simone Brambilla di Agrate (MB) e Giacomo Vischio di Thiene (VI)Domenica 2 Febbraio 2025 – ore 18:00 –

Domenica 2 febbraio – ore 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – TR AZZURRA NOVARA = 5-1 (2-1, 3-0)

Ubroker Bassano: Verona, Silva I, Galbas, Pozzato, Tamborindegui – Riba, Scuccato (C), Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

TR Azzurra Novara: Granados, Brusa (C), Gavioli G, Cardella, Vega – Petrocchi, Ortiz, Menendez C, Maniero, Bernardelli – All. Punset

Marcatori: 1° tempo: 8’04” Vega (NOV), 14’07” Riba (BAS), 23’25” Riba (BAS) – 2° tempo: 4’34” Pozzato (BAS), 16’31” Riba (BAS), 18’05” Barbieri N (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 11’25” Pozzato (2′) (BAS) – 2° tempo: 5’29” Ortiz (2′) (NOV)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Davide Marcolin di Lusiana (VI)

Domenica 2 Febbraio 2025 – ore 18:00 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA – HOCKEY TRISSINO = 3-6 (0-3, 3-3)

TeamServiceCar Monza: Velazquez, Piccoli Giu, Galimberti (C), Zucchetti, Bielsa – Marzonetto, Uva, Ponti, Riva, Borgonovo – All. Jaquierz

Trissino: Sgaria, Garcia R (C), Cocco G, Malagoli, Morais – Mendez, Gavioli D, Fantozzi, Piccoli Gio, Zampoli – All. Sousa

Marcatori: 1° tempo: 3’28” Cocco G (TRI), 11’45” Mendez (TRI), 19’02” Mendez (TRI) – 2° tempo: 4’52” Galimberti (Tir.dir) (MNZ), 13’14” Galimberti (MNZ), 23’29” Malagoli (TRI), 24’50” Gavioli (inf.num) (TRI)

Espulsioni: 2° tempo: 4’52” Sgaria (2′) (TRI), 13’09” Morais (2′) (TRI), 24’40” Malagoli (2′) (TRI)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Luca Molli di Viareggio (LU)

Domenica 2 Febbraio 2025 – ore 19:00 – Palasport comunale di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO H. – LA CANNICCIA MOTOR CLUB V.H. FORTE = 1-5 (0-2, 1-3)

Tierre Chimica Montebello: Silva C, Schiavo (C), De La Reta, Torres P, Checchetto – Torres R, Zordan, Bolla, Iselle, Nardi – all. Zini

Canniccia Motor Club VH Forte: Gnata (C), Ipinazar F, Torner, Ambrosio, Borgo – Ipinazar P, Chereches, Giovannelli, Ambrosio G, Ciupi – All. De Gerone M

Marcatori: 1° tempo: 5’43” Ipinazar F (FDM), 17’56” Ambrosio (FDM) – 2° tempo: 4’15” Ambrosio (FDM), 12’10” Checchetto (MNT), 14’13” Borgo (FDM), 13’24” Ambrosio (FDM)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

