Hockey pista: Trissino vince e consolida il primato in Serie A1, bene Forte dei Marmi e Lodi

Tutto facile per Trissino. La squadra veneta ha vinto per 3-7 il posticipo valido per la quindicesima giornata del Campionato di Serie A1 2024-2025 di hockey su pista, consolidando così il primato in testa alla classifica con uno scarto di quattro punti rispetto a Forte Dei Marmi.

Una disputa senza storia quella della capolista, capace di rifilare ben sei reti agli avversari nella prima frazione di gioco, complice anche un inizio super contrassegnato dai goal di Cocco (tiro diretto, 20:11), Gavioli (17:45), Malagoli (14:05) e Fantozzi (10:50). La manita è arrivata invece grazie ad un rigore trasformato da Mendez al 06:33, preludio della bordata dello 0-6 ad opera ancora di Gavili. Ritmi ovviamente più blandi nella ripresa, dove al sigillo di Torres Perez su rigore (22:37) ha risposto ancora Trissino conGarcia Mallea (19:50). Di Zordan (07:40) e De La Reta Espanon (6:27) gli altri due timbri dei romagnoli.

Non sbaglia poi Forte che, nel match in esterna contro Giovinazzo, ha trovato il successo per 4-6 restando in scia per il vertice. Molto bene poi la terza della classe Lodi, corsara nel campo di Novara per 0-2. Risultato largo inoltre per Bassano, squadra che ha regolato per 9-3 Grosseto

Cade invece Follonica, squadra che ha ceduto il passo tra le mura amiche alla compagine di Valdagno per 2-5. Da segnalare poi il trionfo di Monza su Sandrigo (5-2) e il pareggio tra Viareggio e Sarzana (2-2). La Serie A1 tornerà il prossimo 25 gennaio. Di seguito i tabellini e la classifica aggiornata.

HOCKEY PISTA. QUINDICESIMA GIORNATA SERIE A1 2024-2025: I TABELLINI

Sabato 18 Gennaio 2025 – ore 20:45 – Palasport Stefano Dal Lago di Novara

TR AZZURRA NOVARA – AMATORI WASKEN LODI = 0-2 (0-1, 0-1)

TR Azzurra Novara: Granados, Brusa (C), Petrocchi, Vega, Gavioli G – Ortiz, Maniero, Cardella, Menendez, Bernardelli – All. Punset

Amatori Wasken Lodi: Grimalt (C), Najera, Fernandes, Compagno, Faccin – Nadini, Antonioni, Giovannetti, Bozzetto, Porchera – All. Bresciani

Marcatori: 1° tempo: 13’32” Najera (sup.num) (LOD) – 2° tempo: 24’59” Giovannetti (porta vuota) (LOD)

Espulsioni: 1° tempo: 12’24” Ortiz (2′) (NOV), 15’27” Antonioni (2′) (LOD) – 2° tempo: 23’51” Najera (2′) (LOD)

Arbitri: Andrea Davoli di Modena e Paolo Noresco di Marostica (VI)

Sabato 18 Gennaio 2025 – ore 20:45 – Pista Antonio Armeni di Follonica (GR)

INNOCENTI COSTRUZIONI FOLLONICA H. – WHY SPORT H.C. VALDAGNO = 2-5 (1-4, 1-1)

Innocenti Costruzioni Follonica: Barozzi, Bracali, Montigel, Banini D, Pagnini M – Banini F, Pagnini F (C), Franchi, Maggi A, Maggi E – All. Silva S

Why Sport Valdagno: Bovo, Giuliani (C), Borregan, Sanches, Diquigiovanni – Lazzarotto, Crocco N, Tomba, Cunegatti G – All. Chiarello

Marcatori: 1° tempo: 7’37” Diquigiovanni (VAL), 10’35” Banini D (tir.dir) (FOL), 13’32” Sanches (VAL), 19’35” Sanches (VAL), 21’14” Borregan (VAL) – 2° tempo: 0’47” Banini D (tir.dir) (FOL), 10’42” Crocco N (VAL)

Espulsioni: 1° tempo: 10’35” Crocco N (2′) (VAL) – 2° tempo: 0’47” Sanches (2′) (VAL), 3’37” Montigel (2′) (FOL)

Arbitri: Franco Ferrari di Viareggio (LU) e Francesco De Palma di Giovinazzo (BA)

Sabato 18 Gennaio 2025 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAM SERVICE CAR H.R.C. MONZA – TELEA MEDICAL SANDRIGO H. = 5-2 (3-1, 2-1)

Team Service Car Monza: Velazquez, Zucchetti, Bielsa, Galimberti (C), Piccoli Giu – Marzonetto, Uva, Gariboldi, Riva, Borgonovo – All. Jaquierz

Telea Medical Sandrigo: Catala, Cocco M, Moyano, Ardit, Ghirardello – Brendolin, Giovanini, Loguercio, Poletto (C), Merlo – All. Fariza

Marcatori: 1° tempo: 2’08” Bielsa (MNZ), 13’00” Galimberti (MNZ), 13’45” Ardit (SAN), 22’19” Marzonetto (MNZ) – 2° tempo: 18’56” Bielsa (MNZ), 23’59” Brendolin (tir.dir) (SAN), 24’25” Gariboldi (MNZ)

Arbitri: Marco Rondina di Vercelli e Cristiano Parolin di Bassano (VI)

Sabato 18 Gennaio 2025 – ore 20:45 – PalaBarsacchi di Viareggio (LU)

G.B. MEC C.G.C. VIAREGGIO – HOCKEY SARZANA = 2-2 (1-1, 1-1)

GB Mec CGC Viareggio: Gomez, Rosi, Cinquini, Lombardi, Mura – D’Anna (C), Muglia, Raffaelli A, Puccinelli, Torre – All. Cupisti

Sarzana: Corona (C), Rubio, Manrique, De Rinaldis, Ortiz – Illuzzi, Mattugini C, Festa, Tognacca, Venè – All. De Mola

Marcatori: 1° tempo: 18’06” Illuzzi (SAR), 20’40” Mura (CGC) – 2° tempo: 12’56” Ortiz (tir.dir) (SAR), 16’34” Muglia (tir.dir) (CGC)

Espulsioni: 2° tempo: 12’56” Mura (2′) (CGC), 16’34” Ortiz (2′) (SAR)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Davide Marcolin di Lusiana (VI)Domenica 19 Gennaio 2025 – ore 18:00 –

Domenica 19 Gennaio 2025 – 0re 18:00 – PalaUbroker di Bassano (VI)

UBROKER H.BASSANO 1954 – C.P. GROSSETO 1951 = 9-3 (1-1, 8-2)

Ubroker Bassano: Verona, Pozzato, Silva I, Riba, Galbas – Scuccato (C), Tamborindegui, Barbieri N, Baggio, Girardi – All. Bertolucci A

Grosseto: Fongaro, Saavedra (C), Barragan, Cabiddu, Saavedra (C) – Cairo, Paghi, Sillero, Giabbani, Irace – All. Mariotti M

Marcatori: 1° tempo: 20’57” Saavedra (GRO), 23’13” Pozzato (BAS) – 2° tempo: 1’33” Riba (BAS), 2’11” Silva I (BAS), 3’51” Barragan (GRO), 4’47” Tamborindegui (BAS), 5’30” Barragan (tir.dir) (GRO), 8’23” Pozzato (BAS), 8’44” Silva I (BAS), 10’19” Riba (tir.dir) (BAS), 13’27” Tamborindegui (BAS), 16’56” Scuccato (BAS)

Espulsioni: 1° tempo: 16’17” Galbas J (2′) (BAS) – 2° tempo: 2’51” Riba (2′) (BAS), 5’30” Bertolucci M (2′) (BAS), 10’19” Cabiddu (2′) (GRO), 10’50” De Oro (2′) (GRO), 24’41” Galbas (2′) (BAS)

Arbitri: Alfonso Rago di Giovinazzo (BA) e Carlo Iuorio di Salerno

Domenica 19 Gennaio 2025 – ore 18:00 – Palasport Comunale di Montebello (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – HOCKEY TRISSINO = 3-7 (0-6, 3-1)

Tierre Chimica Montebello: Silva, Torres P, Schiavo (C), De La Reta, Checchetto – Zordan, Bolla, Iselle, Gonzato, Nardi – All. Zini

Trissino: Sgaria, Gavioli D, Malagoli, Piccoli Gio, Morais – Cocco G (C), Mendez, Fantozzi, Garcia R, Zampoli – All. Sousa

Marcatori: 1° tempo: 4’49” Cocco G (rig) (TR), 7’45” Gavioli (TRI), 10’55” Malagoli (TRI), 14’10” Fantozzi (TRI), 18’27” Mendez (rig) (TRI), 19’20” Gavioli (rig) (TRI) – 2° tempo: 2’23” Torres P (rig) (MNT), 5’10” Garcia R (TRI), 17’20” Zordan (MNT), 18’33” De La Reta (MNT)

Espulsioni: 1° tempo: 24’34” Piccoli Gio (2′) (TRI) – 2° tempo: 2’23” Mendez (2′) (TRI)

Arbitri:Matteo Galoppi di Follonica (GR) e Eugenio Sala di Correggio (RE)

SERIE A1 HOCKEY PISTA: CLASSIFICA AGGIORNATA