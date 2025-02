Golf, Robinson-Thompson conserva la vetta del Qatar Masters. Bene Laporta, passo indietro per Pavan

I golfisti del DP World Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento settimanale. Siamo infatti arrivati al termine del secondo round del Commercial Bank Qatar Masters (montepremi 2.5 milioni di dollari), evento nato nel 1998 che conclude la ricchissima parentesi di tornei svoltasi nella Penisola Arabica. A metà gara troviamo al comando Brandon Robinson-Thompson. L’inglese conserva la vetta grazie ad un solido round da -4 portando il suo score ad un complessivo -10 (134 colpi).

Per il battistrada due colpi di margine sul un terzetto di inseguitori tutto asiatico composto dal sudcoreano MK Kim e dai cinesi Haotong Li e Wenyi Ding. -7 e quinta posizione per il giapponese Keita Nakajima e l’inglese Daniel Brown, seguiti ad una lunghezza da coloro che chiudono la top ten in settima posizione. Si tratta dei sudafricani Darren Fichardt e J.T. Schaper, dell’inglese John Perry, del finlandese Oliver Lindell, dello svedese Niklas Lemke e del danese Rasmus Neergaard-Petersen.

Sul percorso par 72 del Doha Golf Club dell’omonima città del Qatar continua a ben figurare Francesco Laporta. Il golfista italiano è 13° con il punteggio di -5 dopo una tranquilla tornata da -2. Con lui nomi di peso come lo spagnolo Nacho Elvira ed il francese Antoine Rozner. Piccola battuta d’arresto per Andrea Pavan, che scivola nel +1 di giornata arretrando in 18esima piazza con il punteggio di -4.

Classifica cortissima con ben 66 partecipanti che virano con punteggi al di sotto del par. Nulla da fare per Gregorio De Leo e Guido Migliozzi, che chiudono nelle retrovie dopo il +5 del giro di boa. Domani spazio alla terza tornata che scremerà ancor più la leaderboard in un DP World Tour sempre più equilibrato.