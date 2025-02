Golf, Patrick Rodgers vola al comando del The Genesis Invitational ad un round dal termine

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia nel consueto appuntamento del fine settimana. Siamo infatti arrivati al termine del terzo round del The Genesis Invitational (montepremi 20 milioni di dollari), evento nato nel 1926 tra i più ambiti dai professionisti del massimo circuito. A 18 buche dal termine guida la classifica Patrick Rodgers. L’americano piazza un giro da -4 balzando ad un complessivo -8 (208 colpi) che gli consente di vantare una lunghezza di margine sul suo più immediato inseguitore.

Al secondo posto troviamo infatti con -7 lo statunitense Denny McCarthy, seguito ad un colpo dallo svedese Ludvig Aberg. -4 e quarta posizione per il quartetto composto dall’inglese Tommy Fleetwood e dai padroni di casa Tony Finau, Patrick Cantlay e Davis Thompson. Classifica davvero corta almeno nelle primissime posizioni in vista dal quarto e decisivo round domenicale.

Sul percorso par 72 del Torrey Pines Golf Course di San Diego (California, Stati Uniti d’America) chiudono la top ten in ottava posizione con il punteggio di -3 il nordirlandese Rory McIlroy, il colombiano Nico Echavarria e gli americani Justin Thompson, Maverick McNealy e Scottie Scheffler. Quest’ultimo incappa in una giornata da dimenticare scivolando in un negativo +4 ma limitando il passo indietro a sole 4 posizioni.

Nella serata italiana spazio dunque ad un incerto ed equilibrato quarto giro che decreterà il successore di Hideki Matsuyama. Il giapponese tuttavia non è propriamente tagliato fuori essendo al 13° posto con lo score di -2, ma difficilmente riuscirà a confermarsi campione del ricco torneo californiano.