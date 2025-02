Golf, Burmester difende il titolo al South African Open Championship. De Leo, Pavan e Laporta gli italiani presenti

Penultimo appuntamento dell’International Swing sul Dp World Tour. Il maggiore circuito europeo si sposta, questa settimana, più precisamente da giovedì 27 febbraio a domenica 2 marzo, in Sudafrica, nello specifico a Durban, per il South African Open Championship. In palio, questi 4 giorni, 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti per la Race to Dubai.

L’anno scorso, qui, vinse Dean Burmester, presente anche nel 2025 per difendere il titolo. Tra i pretendenti al trono, però, ci saranno sicuramente il cinese Haotong Li, il britannico Laurie Canter, il tedesco Marcel Siem, lo statunitense Johannes Veerman, il francese Martin Couvra e lo spagnolo Rafa Cabrera Bello.

Per la compagine azzurra scenderanno in campo Gregorio De Leo, che arriva da un ottimo 5° posto al Kenya Open, Andrea Pavan (uscito dopo le prime due giornate la scorsa settimana) e Francesco Laporta, che ha saltato l’appuntamento in Kenya ed è fermo dal Qatar Masters, torneo nel quale si classificò 21esimo.

Sette degli ultimi 10 South African Open Championship sono stati vinti da sudafricani e solo 3 da giocatori extra-Africa. Più precisamente, gli unici ad imporsi nelle ultime 10 edizioni tra le fila non africane sono stati Chris Paisley, Graeme Storm e Andy Sullivan, tutti inglesi. Nel corso degli anni (il torneo è uno dei più antichi dell’intera Africa e si disputa dal 1903) si sono susseguiti tra i vincitori nomi come Ernie Els (4 titoli), Reetif Goosen (2), Vijay Singh (1) e Trevor Immelman (2). Colui che detiene più vittorie in questo storico torneo è Gary Player, sudafricano di Johannesburg, che ha vinto 13 volte il South African Championship.