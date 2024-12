Ginnastica ritmica, Alessia Maurelli si ritira: la capitana delle Farfalle chiude una carriera di successi

Alessia Maurelli ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica: la capitana della Nazionale Italiana di ginnastica ritmica ha comunicato la propria volontà di appendere il body al chiodo. L’annuncio da parte della leader delle Farfalle è giunto durante un Galà organizzato a Ferrara, chiudendo così una carriera fatta di grandissimi successi e condita soprattutto dalle medaglie di bronzo conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 insieme alle compagne di squadra.

La 28enne, nativa di Rivoli (in provincia di Torino), ferrarese di adozione e ora residente in provincia di Rovigo, è entrata nel quintetto di Emanuela Maccarani nel 2014 e per dieci anni è stata una presenza fissa, con tanto di record di partecipazioni ai Giochi (tre contando anche Rio 2016, al pari di Martina Centofanti, Elisa Santoni ed Elisa Blanchi). Proprio dopo l’avventura in terra brasiliana divenne la capitana delle Farfalle.

Alessia Maurelli avrà sempre un posto nel cuore degli appassionati di ginnastica ritmica e il suo palmares è sconfinato: 139 medaglie internazionali (di cui 62 d’oro), otto partecipazioni ai Mondiali (con cinque titoli, sempre nelle specialità, e un argento all-around) e sei agli Europei (con quattro affermazioni di specialità e quattro argenti nel concorso generale individuale). Nei prossimi mesi arriverà la comunicazione su chi sarà la nuova capitana di questo gruppo e quale sarà la composizione del quintetto che lavorerà verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.