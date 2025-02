Gianmarco Tamberi ospite a Sanremo con Jovanotti: attesa per l’annuncio sul suo futuro

Ultime ore di attesa prima di conoscere il futuro di Gianmarco Tamberi, che parteciperà come ospite alla serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025. Stasera il fuoriclasse azzurro dovrebbe salire sul palco dell’Ariston durante la performance di Jovanotti intorno alle ore 22.30 (dopo aver effettuato nella tarda mattinata di oggi una prova segreta) e potrebbe svelare in anticipo le sue intenzioni.

L’unica certezza attualmente è infatti relativa alla conferenza stampa in programma domani (mercoledì 12 febbraio) alle ore 14.30 presso l’Hotel Miramare Palace di Sanremo in cui parlerà dei suoi prossimi programmi: il ritiro dall’agonismo o andare avanti almeno fino ai Mondiali di Tokyo 2025. Vedremo se Gimbo annuncerà la sua decisione già stasera sul palco sanremese, quasi tre settimane dopo il post su Instagram del 22 gennaio con la frase: “Forse è giunto il momento di prendere quella decisione“.

Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 è reduce da una stagione tutto sommato positiva, con il titolo europeo davanti al pubblico italiano a Roma ed il trionfo nelle Finali di Diamond League a Bruxelles, in cui pesa però come un macigno la delusione per non aver potuto difendere il titolo a cinque cerchi in quel di Parigi a a causa dei postumi di un doppio attacco di colica renale.

Le indiscrezioni sul futuro di Tamberi sono contrastanti, quindi a questo punto non ci resta altro che attendere poche ore (o al massimo fino a domani pomeriggio) per scoprire la decisione del saltatore marchigiano.