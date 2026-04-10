Gianmarco Tamberi torna in gara! Annunciata una sfida verso gli Europei

Gianmarco Tamberi ha disputato l’ultima gara lo scorso 14 settembre, quando si fermò nelle qualificazioni del salto in alto ai Mondiali 2025 di atletica, nello stadio di Tokyo che quattro anni prima lo consacrò a Campione Olimpico. La passata stagione fu un po’ travagliata per il fuoriclasse marchigiano a causa di alcuni problemi fisici, disputò soltanto cinque gare e non andò oltre i 2.16 metri (durante la rassegna iridata e al Golden Gala di Roma).

Il 2025 del primatista italiano è stato più incentrato sulla parte personale che agonistica, con la nascita della piccola Camilla ad allietarlo nel mese di agosto. Durante l’inverno ha lavorato alacremente per ritrovare la migliore condizione fisica e punta a essere protagonista nel corso dell’estate, che culminerà con gli Europei ad agosto in quel Birmingham (Gran Bretagna). Il ribattezzato Gimbo sarà tra l’altro chiamato a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Roma alla presenza di Sergio Mattarella con la superba stoccata da 2.37 metri prima delle delusione dei Giochi di Parigi.

Quando tornerà in gara Gianmarco Tamberi? La programmazione ufficiale e definitiva deve ancora essere comunicata, al momento non è ancora stato svelato quando l’azzurro farà il proprio debutto, ma è stata annunciata la sua presenza al Meeting di Ostrava, tappa gold del World Continental Tour (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza alle spalle della Diamond League). L’appuntamento è per il prossimo 16 giugno nella località ceca, dove tra l’altro affronterà il temibile padrone di casa Jan Stefela.

Sono stati confermati anche il polacco Jakub Szymanski sui 110 ostacoli, l’olandese Nadine Visser sui 100 ostacoli, il nostro Leonardo Fabbri nel getto del peso, lo statunitense Josh Hoey e lo spagnolo Mohamed Attaoui daranno l’assalto al record del mondo dei 1000 metri.