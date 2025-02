Gaffe internazionale: l’UTS attribuisce a Ruud delle parole su Sinner, ma erano di Cobolli…

Dal 14 al 16 febbraio è andato in scena a Guadalajara il primo appuntamento stagionale dell’Ultimate Tennis Showdown 2025, circuito di tornei esibizione fondato nel 2020 da Patrick Mouratoglou. Nell’evento messicano erano presenti anche due tennisti italiani, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, oltre ad alcuni big del tour ATP come Casper Ruud e Tomas Machac (che ha poi vinto il torneo battendo in finale David Goffin).

Nei giorni scorsi l’ufficio stampa dell’evento si sarebbe reso protagonista di una gaffe, come riporta El Mundo, diffondendo alla stampa delle dichiarazioni erroneamente attribuite al norvegese Ruud sulla notizia della squalifica di Sinner per 3 mesi: “Conosco molto bene Jannik, sono con lui. Penso che sia un bravo ragazzo. Sicuramente, dopo la sospensione sarà ancora il giocatore migliore del mondo“.

Parole che sarebbero state pronunciate invece da Cobolli, compagno di Sinner nel team azzurro di Coppa Davis e presente a sua volta in Messico per l’evento UTS. Dichiarazioni che sono state poi riportate da Le Parisien e da tanti altri quotidiani internazionali, che avevano attribuito a Ruud questo commento sul numero uno al mondo dopo il patteggiamento con la Wada.