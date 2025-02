Freestyle, vittorie di Finley Melville Ives e di Li Fanghui nell’halfpipe a Calgary

Calato il sipario nella notte (italiana) tra sabato 15 e domenica 16 febbraio sulle due prove uomini e donne della Coppa del Mondo freestyle, specialità halfpipe. Sulle nevi di Calgary (Canada) lo spettacolo non è mancato e i migliori sono stati il neozelandese Finley Melville Ives e la cinese Li Fanghui.

Ives, classe 2006 di puro talento, ha deliziato la platea, ottenendo come best score 92.75, precedendo la coppia americana composta da Nick Goepper (92.25) e da Alex Ferreira (91.75). A completare la top-5 sono stati l’altro neozelandese Luke Harrold (89.50) e il canadese Brenden MacKay (87.00). Ferreira, quindi, si è issato in vetta alla classifica di specialità e generale.

Tra le donne, come detto, la cinese Li ha prevalso, essendo l’unica ad aver ottenuto uno score oltre i 90 punti, ovvero 90.50. Alle sue spalle si sono classificate la britannica Zoe Atkin (87.75) e la canadese Rachael Karker (87.00), non in grado di avvicinarsi ai riscontri dell’asiatica.

Dal punto di vista della graduatoria di specialità, Li ed Atkin si trovano a condividere il primato nell’halfpipe con 305 punti, mentre in quella generale sappiamo come Flora Tabanelli, grazie alle sue straordinarie prestazioni nel Big Air, abbia fatto saltare il banco con i suoi 450 punti.