Freestyle, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Stoneham: presenti i fratelli Tabanelli

Ci si avvia alla chiusura della stagione degli sport invernali e sabato 22 febbraio sono in programma le finali del penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di freestyle a Stoneham (Canada), dove gli specialisti e le specialiste dello slopestyle saranno coinvolti.

Atti conclusivi in programma alle 16.00 e alle 19.00 italiane con anche il Bel Paese coinvolto. Neanche dirlo, ritroveremo i fratelli Tabanelli. Miro e Flora, infatti, saranno in gara in questo round e vorranno dimostrare le loro qualità acrobatiche, insieme all’altro azzurro Renè Monteleone.

La tappa si aprirà giovedì 20 febbraio con la qualificazione maschile, mentre nel giorno successivo spetterà alle ragazze centrare i pass per la finale. Vedremo se i nostri portacolori sapranno ritagliarsi un ruolo di primo piano sulle nevi nordamericane, ricordando che l’ultima recita sarà tra l’11 e il 14 marzo a Tignes (Francia).

Vedremo se Flora Tabanelli, dopo aver conquistato la Coppa del Mondo di Big Air, riuscirà a essere protagonista anche in quest’altra specialità, in cerca del suo primo podio.