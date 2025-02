Freestyle, Flora Tabanelli in finale a Stoneham nello slopestyle con il secondo punteggio d’ingresso

Prosegue il percorso di crescita di Flora Tabanelli, protagonista sin qui di una stagione straordinaria in cui ha però ancora la possibilità di togliersi delle grandi soddisfazioni. La giovane stella del freestyle azzurro, impegnata questa settimana in Canada per il penultimo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 del comparto park & pipe, ha centrato il pass per la finale nello slopestyle di Stoneham.

La diciassettenne emiliana, già certa di aggiudicarsi la Coppa del Mondo di big air con una gara d’anticipo grazie al recente secondo posto di Aspen, è salita di colpi anche nello slopestyle tirando fuori una prestazione di alto profilo in qualificazione e candidandosi al primo podio della carriera in questa specialità a livello di circuito maggiore verso la finale di domani (sabato 22 febbraio alle ore 16.00 italiane).

La sorella minore di Miro, capace di issarsi fino al quarto posto lo scorso 17 gennaio nello slopestyle di Laax, è riuscita a realizzare il secondo miglior punteggio delle qualificazioni sulle nevi canadesi di Stoneham con 74.88 punti dietro solamente alla padrona di casa Olivia Asselin, che ha dominato la scena con una splendida prima run da 84.94 punti.

Flora ha avuto il merito di precedere in classifica di un’incollatura le cinesi Ruyi Yang (73.20) e Linshan Han (71.94), oltre alla britannica Kirsty Muir (70.26), mentre hanno superato il taglio anche la giapponese Kokone Kondo (66.66), la neozelandese Ruby Star Andrews (64.26) e l’americana Rell Harwood (61.94). La modenese classe 2007 proverà a salire sul podio, anche per consolidare la sua leadership nella classifica generale di Coppa del Mondo park & pipe in attesa della tappa conclusiva di Tignes (che ospiterà un big air ed uno slopestyle),