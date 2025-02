Frederic Vasseur: “Siamo concentrati su noi stessi e i numeri ci danno conforto”

Un ermetico Frederic Vasseur si è presentato davanti ai microfoni per tracciare un bilancio in casa Ferrari di questi test di F1 in Bahrain. Una tre-giorni in cui le scuderie hanno incontrato delle condizioni meteorologiche molto particolari e diverse rispetto a quelle a cui erano abituate. Vero è che McLaren sembra un vantaggio notevole rispetto alla concorrenza, mentre la Rossa pare stia ancora cercando di comprendere come estrarre il potenziale dalla monoposto.

“Onestamente penso che sia difficile capire quali siano gli equilibri in pista perché ci siamo trovato in condizioni troppo estreme. Non conosciamo il livello di benzina degli altri, difficile interpretare il tutto. Noi siamo concentrati suo noi stessi, sul bilanciamento e sui nostri numeri“, le prime considerazioni di Vasseur.

Una SF-25 progettata su una filosofia costruttiva un po’ diversa, con una sospensione anteriore pull-rod, che evidentemente i tecnici devono ancora capire a pieno: “Abbiamo aperto una nuova porta per lo sviluppo, avevamo bisogno di cambiare. Finora sta andando bene in termini di numeri, ma onestamente sbilanciarsi ora non serve, anche perché spesso le gerarchie qui non sono le stesse altrove“, ha sottolineato il Team Principal della Rossa.

Focalizzandosi poi sul nuovo arrivato Lewis Hamilton, l’ingegnere francese ha dichiarato: “Lewis si sta adattando rapidamente, passa tanto tempo in fabbrica per creare quella chimica con la squadra. Saremo pronti da questo punto di vista a Melbourne. Penso che abbia fatto un buon lavoro, ma non abbiamo idea del suo passo in termini di prestazione rispetto agli altri. Ora come ora, si può solo speculare perché i numeri che abbiamo sono quelli che ci aspettavamo“.

In conclusione, Vasseur si è pronunciato sull’evento che sarà organizzato a Milano prima della partenza per Melbourne, dove si svolgerà il primo appuntamento del campionato (14-16 marzo): “Spero che sia qualcosa di bello e sarà una bella occasione per mostrare vicinanza ai tifosi“.