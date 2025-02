Charles Leclerc: “Giornata difficile per il meteo, non si possono trarre conclusioni”

Calato il sipario sulla seconda giornata di test di F1 a Sakhir. Sul circuito del Bahrain i piloti e i team hanno dovuto fare i conti con condizioni meteorologiche insolite per la zona: temperature basse e la pioggia a disturbare il lavoro delle scuderie. La Ferrari ha concluso nell’overall in seconda e terza posizione con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, nella graduatoria comandata dalla Williams dello spagnolo Carlos Sainz.

Tuttavia a destare particolare impressione è stata la McLaren, che con Lando Norris ha fatto vedere una simulazione di GP su un passo incredibile. Qualche difficoltà in più, invece, per Leclerc che ha girato al pomeriggio e non ha avuto il medesimo rendimento di Norris con benzina nel serbatoio.

“Oggi la giornata in pista è stata più complicata, viste le condizioni atmosferiche piuttosto insolite per il Bahrain, caratterizzate da basse temperature e persino un po’ di pioggia. Abbiamo seguito il nostro programma pianificato, ma con il meteo che cambiava rapidamente è stato difficile trarre molte conclusioni“, ha dichiarato il monegasco ai microfoni di Sky Sport.

E sull’ultimo giorno di test ha aggiunto: “Siamo totalmente concentrati sull’analisi dei dati raccolti e sulla preparazione per il day-3“. Le prove saranno ultimate domani, infatti, e la Ferrari metterà un po’ tutto assieme per comprendere al meglio la nuova SF-25.