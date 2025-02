Frederic Vasseur: “Ora siamo tutti campioni del mondo. Questa Ferrari è un’evoluzione”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del filming day andato in scena a Fiorano. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si sono messi al volante della SF-25 presentata ieri sera a Londra, percorrendo un totale di 200 km: “A questo punto della stagione siamo tutti campioni del mondo. Siamo in una specie di luna di miele, la collaborazione sta andando molto bene. Dal punto di vista tecnico la collaborazione è buona, c’è un buon rapporto di amicizia ma non è l’aspetto più importante: quello che conta è collaborare con uno spirito di emulazione positivo. Dobbiamo costruire il team in questo modo”.

L’ingegnere si è soffermato su alcune novità: “Questa nuova Ferrari è un’evoluzione, è l’ultimo anno di questo regolamento, ma anche con un’evoluzione cambi il 90-95% di una vettura. L’abbiamo costruita sulla base di quattro anni di esperienza. Lo scorso anno la battaglia è stata così serrata che non c’era bisogno di fare una rivoluzione, ma un’evoluzione positiva. Siamo in un processo di continuo miglioramento. Abbiamo assunto tante persone durante l’ultimo anno e ancora non abbiamo finito, ma onestamente non è soltanto una questione di persone ma della collaborazione tra loro. Stiamo migliorando in ogni area e penso che sia il cammino giusto per il futuro“.

Lewis Hamilton è approdato a Maranello ed è pronto a fare sognare gli appassionati accanto a Leclerc: “Hamilton era un po’ emozionato ieri, ma ormai lo è da due mesi e credo che questo sia molto importante. Oggi è stato il nuovo giorno con la nuova macchina, dopo oggi possiamo voltare la pagina di annunci e del lancio: sarà totalmente un pilota Ferrari”.

Un primo bilancio tecnico dopo la giornata odierna: “In queste giornate se si sono notizie spesso sono negative e finora non abbiamo avuto problemi, le cose stanno andando bene, dobbiamo imparare a conoscere la macchina e dobbiamo confermare i numeri visti durante lo sviluppo. Tutto sta andando bene“.

Nel 2026 debutterà il nuovo regolamento, come gestirà il tempo la Ferrari: “Sulla carta siamo in quattro team in grado di lottare per le vittorie e il titolo, dopo due Gran Premi vedremo chi sarà in lotta e poi si prenderanno delle decisioni. Concentriamoci sulle prime gare e poi decideremo sul tempo che dedicheremo sul 2025 e sul 2026“.