Francesco Bagnaia: “Non c’è nessun accordo con Marc Marquez, deciderà la pista”

Giorno di conferenza stampa a Buriram, sede del primo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito thailandese la classe regina inizia il proprio percorso, messe in archivio le sessioni di test che si sono tenute a Sepang (Malesia) e proprio su questa pista. Appuntamento davanti ai microfoni per Francesco Bagnaia e Marc Marquez, che da compagni/rivali in Ducati ufficiale sono i piloti più attesi, vista anche l’assenza del campione del mondo in carica, Jorge Martin (Aprilia).

“La pausa invernale è sempre più breve e partire da qui è diverso. È sempre la prima gara, quando fai la foto tutti insieme sulla griglia è fantastico. Senti che si sta ripartendo ed è fantastico“, ha dichiarato Pecco. “Test importanti. Non abbiamo rischiato col nuovo motore, che funzionava bene ma a cui mancava qualcosa in frenata. Abbiamo iniziato a pensarci a Sepang e abbiamo avuto 5 giorni di test. Scelta difficile ma entrambi eravamo contenti così. Il motore della GP24 è molto buono, soprattutto in frenata. E non credo ci mancherà qualcosa in rettilineo, è stata la scelta giusta. Sono contento di aver fatto un ottimo lavoro con Marc nella pre-season, le indicazioni tra noi erano molto simili“, ha aggiunto il piemontese.

Sugli equilibri nel team, il due-volte iridato ha affermato: “Non abbiamo alcun accordo io e Marquez, ma siamo all’inizio. Entrambi vogliamo vincere il campionato, è l’ambizione del nostro team. Sono convinto che lotteremo diverse volte e non credo che potremo già iniziare a fare una strategia. Ora la cosa più importante è imparare il più possibile dalla nuova moto, dobbiamo lavorare per impedire agli altri costruttori di avvicinarsi“.

Tra gli obiettivi ci sarà vincere la gara d’apertura: “Ci proveremo, sarebbe fantastico continuare la striscia ma non è obbligatorio. Dall’anno scorso voglio imparare a mantenere di più la calma in certe situazioni, ma se avrò occasione di vincere ci proverò ovviamente“, ha ammesso il centauro italiano. Uscendo dall’orbita Ducati Factory, Bagnaia fa alcuni nomi come possibili avversari: “Penso a Bezzecchi, ma anche tutti i piloti Ducati. E anche la KTM con Acosta“.

Parlando della moto, il nostro portacolori ha aggiunto: “La base della moto è la stessa del 2024 qui a Buriram ma ci sono alcuni dettagli cambiati. Ora è simile, ma non è un segreto che abbiamo un forcellone diverso. In futuro proveremo nuova carena e nuovo telaio: ora la cosa più importante era partire con un quadro più chiaro possibile“.

In merito all’appuntamento in Thailandia: “Firmerei ora per una doppietta ogni week end. Sappiamo quanto Marquez sia forte. Ma vediamo, anche altri piloti possono essere veloci come noi“. Bagnaia ha poi commentato quanto accaduto a Martin, costretto a stare fermo per qualche tempo: “Jorge è stato molto sfortunato. Io sono caduto in Malesia due volte ed ero in condizioni di ripartire. Invece lui si è fatto molto male e poi è caduto di nuovo ad Andorra. Dovrà aspettare per tornare nelle migliori condizioni, lo scafoide è un osso che richiede molto tempo. Gli ho mandato un messaggio e un enorme abbraccio, difficile dire qualcosa di più. Gli ho detto di mantenere la calma e di non avere fretta perché sarà un recupero a lungo. Un altro incidente potrebbe mettere a rischio la carriera, quindi sì non deve avere fretta“.