Flora Tabanelli non si accontenta: “Ora la Coppa del Mondo generale”

Flora Tabanelli sta continuando a non fermarsi più, ed è diventata la prima italiana a vincere una gara di slopestyle nella Coppa del Mondo di freeski. Un risultato eccellente per lei, che mai prima era riuscita anche solo a salire sul podio. A Stoneham, in Canada, le cose sono però cambiate.

Queste le parole della diciassettenne emiliana alla FISI: “E’ una sensazione incredibile, sono davvero contentissima. Ho fatto una grande prima run, in una stagione fantastica: è la prima volta che vinco nello Slopestyle in Coppa del Mondo. Sto vivendo un sogno che si sta realizzando, ora voglio restare concentrata sulle ultime due gare di Tignes per giocarmi le mie chance anche nella classifica generale”.

Per l’italiana già c’è in tasca la Coppa del Mondo di Big Air, che ha messo nel proprio palmares con una gara di anticipo in virtù dei cinque podi su altrettante gare disputate. Nel freeski, invece, è al comando con 500 punti, 100 di vantaggio sulla cinese Ailing Eileen Gu, in virtù di due vittorie e quattro podi.

Per gli ultimi appuntamenti, la Coppa del Mondo terminerà a Tignes tra l’11 ed il 14 marzo. C’è però un altro appuntamento successivo di rilievo: i Mondiali a St. Moritz, che andranno in scena nella settimana seguente.