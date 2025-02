Flora Tabanelli irradia talento! Storica vittoria nello slopestyle e allungo in classifica generale!

Flora Tabanelli continua a scrivere pagine di storia dello sci freestyle italiano e dimostra sempre di più di essere una predestinata sulla neve, facendo sognare il Bel Paese in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver conquistato la Coppa del Mondo di Big Air vincendo la gara di Kreishberg e salendo sul podio in ben altre occasioni, la 17enne emiliana ha saputo imporsi anche nello slopestyle: per la prima volta una nostra portacolori ha dettato legge in questa specialità nel massimo circuito internazionale itinerante.

Prima di oggi non era mai nemmeno salita sul podio e come migliore risultato vantava il quarto posto del mese scorso a Laax, ma a Stoneham (Canada) ha sublimato la sua perentoria crescita tecnica anche in questa disciplina e ha trionfato di forza con il perentorio punteggio di 80.41, distanziando nitidamente la cinese Ruyi Yang (75.28) e la statunitense Rell Harwood (74.11). Gli unici podi italiani nello slopestyle erano stati conquistati da Silvia Bertagna (un secondo e due terzi posti tra il 2014 e il 2019).

La nostra portacolori, che ora è terza nella graduatoria di specialità a -31 dalla canadese Megan Oldham, è riuscita a fare suonare l’Inno di Mameli in un contesto finora inesplorato, ora il contatore parla di due vittorie e otto podi complessivi tra Big Air e slopestyle in Coppa del Mondo. Flora Tabanelli ha rafforzato il primo posto nella classifica generale di park&pipe, quella che somma i migliori sei risultati ottenuti in stagione tra Big Air, slopestyle e halfpipe (specialità non praticata dalla 17enne): 500 punti contro i 400 della formidabile cinese Ailing Eileen Gu e i 390 della francese Tess Ledeux.

L’azzurra può migliorare il proprio bottino soltanto vincendo o arrivando seconda perché al momento conteggia due vittorie, tre secondi posti e una terza piazza. L’asiatica annovera quattro successi in quattro gare disputate e dunque ha ancora due slot per aumentare sensibilmente il proprio riscontro. Mancano due prove al termine della stagione: si svolgeranno entrambe a Tignes (Francia), il Big Air il 13 marzo e lo slopestyle il 14 marzo.