Felix Auger-Aliassime piega in tre set Aleksandar Kovacevic e conquista il titolo a Montpellier

Il vincitore di un’autentica battaglia. Felix Auger Aliassime (n.23 del ranking) ce l’ha fatta a piegare un coriaceo Aleksandar Kovacevic (n.102 del mondo) nella finale dell’ATP250 di Montpellier. Sul veloce indoor transalpino, il canadese ha conquistato il suo settimo titolo nel massimo circuito internazionale, il sesto al coperto e il secondo del 2025 dopo quanto fatto ad Adelaide.

Auger-Aliassime si è imposto con il punteggio di 6-2 6-7 (7) 7-6 (2) in 2 ore e 41 minuti di partita, non riuscendo a chiudere in due parziali e rischiando di complicare il tutto. Bravo comunque a far suo questo atto conclusivo, che fa sicuramente morale in vista di quel che sarà.

Nel primo set, dopo una fase di studio, dal quinto game il nordamericano ha iniziato a fare la differenza in risposta. Trovando maggior profondità con i propri colpi e soprattutto precisione, il nativo di Montreal è andato in serie: quattro giochi a zero e poco da fare per Kovacevic (6-2).

Nel secondo set l’americano è stato decisamente più performante alla battuta e le occasioni break non ci sono state da una parte e dall’altra. È spettato al tie-break dirimere la questione. Il canadese ha mancato due palle match pesanti, mentre lo statunitense ha trasformato puntualmente il set-point sul 9-7.

Nel terzo set l’andamento è stato simile a quello precedente, anche se Auger-Aliassime ha rischiato grosso nell’undicesimo game, dovendo fronteggiare una pericolosissima palla break. Cancellata quell’opportunità, si è andati nuovamente al tie-break. La gestione nervosa di Kovacevic non è stata impeccabile e la maggior esperienza in una finale di questo genere ha permesso al nordamericano di mandare i titoli di coda sul 7-2.